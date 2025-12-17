Europarlament žádá dostupnou možnost potratu pro všechny ženy v EU

Poslanci Evropského parlamentu ve Štrasburku vyzvali k tom, aby všechny ženy v EU měly možnost bezpečně podstoupit potrat. Ženy, které žijí v zemích, kde tento zákrok není povolen, by ho mohly podstoupit v jiném unijním státě bezplatně. Usnesení je nicméně pro členské státy nezávazné.
„Dnes ukážeme světu, ale především našim občanům, že EU stojí za ženami a podporuje genderovou rovnost,“ řekla ve středu podle agentury Reuters švédská europoslankyně Abir Sahlaniová z frakce Obnova Evropy (Renew Europe).
Text občanské iniciativy „My Voice, My Choice“ (Můj hlas, moje volba) navrhuje vznik fondu, který by ženám umožnil podstoupit interrupci bezpečně. Státy by do něj přispívaly dobrovolně. Podle Reuters by to usnadnilo přístup k potratu ženám z Polska, Itálie, Malty nebo Chorvatska, kde je tento zákrok možný pouze za velmi specifických podmínek.
Pro usnesení hlasovalo 358 europoslanců, 202 bylo proti a 79 se zdrželo hlasování. Z českých poslanců podpořili iniciativu Jan Farský a Danuše Nerudová (oba STAN) a Ondřej Kolář a Luděk Niedermayer (za TOP 09) z frakce Evropské lidové strany (EPP), pirátská europoslankyně Markéta Gregorová z frakce Zelených a Nikola Bartůšek (Přísaha) z frakce Patrioti pro Evropu.
Proti byli Ivan David (SPD) z frakce Evropa suverénních národů (ESN), Alexandr Vondra (ODS) z frakce evropských konzervativců (ECR), Antonín Staněk (Přísaha) z Patriotů a nezařazený europoslanec Ondřej Dostál. Všichni europoslanci hnutí ANO, kteří jsou členové Patriotů, se zdrželi hlasování stejně jako Ondřej Krutílek a Veronika Vrecionová (ODS) z ECR. Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) z EPP nehlasoval.
Postoj Evropské komise
Evropská komise nyní do března 2026 musí rozhodnout, zda se návrhem bude dále zabývat, nebo ne, a odůvodnit své rozhodnutí. Reuters ale poznamenává, že většina občanských iniciativ nebyla v minulosti příliš úspěšná.
Prostřednictvím občanských iniciativ mohou občané zemí EU vyzvat Komisi, aby navrhla nový unijní předpis. Iniciativu „My Voice, My Choice“ podepsalo 1,2 milionu lidí.
Právo na potrat je ukotveno například ve francouzské, slovinské nebo srbské ústavě. Naopak tohoto práva se nedostává všem ve Spojených státech, kde v roce 2022 nejvyšší soud zrušil přelomové rozhodnutí v kauze Roeová versus Wade z roku 1973, které stanovilo federální právo na potrat, a regulaci přerušení těhotenství vrátil do rukou amerických států.
V České republice je interrupce legální do 12. týdne a z důvodu genetického poškození plodu až do 24. týdne.
