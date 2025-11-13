Polsko zákazem potratů porušilo úmluvu o lidských právech

Polsko porušilo Evropskou úmluvu o lidských právech, když v roce 2020 drasticky omezilo přístup k potratům včetně těch u postižených plodů, rozhodl Evropský soud pro lidská práva (ECHR). Částečně vyhověl stížnosti ženy, kterou podala po rozhodnutí polského ústavního soudu o zákazu potratů.
Soud jednomyslně rozhodl, že v jejím případě došlo k porušení osmého článku Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, který zahrnuje právo na respektování soukromého a rodinného života. Informovala o tom polská tisková agentura PAP.
Štrasburský soud svým rozsudkem reaguje na stížnost, kterou k ECHR podala žena z Krakova poté, co polský ústavní soud v říjnu 2020 vydal přelomové rozhodnutí, jímž za protiústavní označil zákon umožňující potraty plodů s vrozenou vadou. Umělé přerušení těhotenství tak v Polsku zůstalo legální pouze v případě ohrožení života matky nebo početí v důsledku znásilnění či incestu.
Žena byla podle své stížnosti v době rozhodnutí ústavního soudu v 15. týdnu těhotenství. Lékařské testy odhalily závažné abnormality plodu, žena se proto rozhodla podstoupit potrat, kvůli kterému odcestovala až na soukromou kliniku do Nizozemska. Vedle článku 8 byl podle její stížnosti porušen také článek 3, který zakazuje mučení a nelidské či ponižující zacházení.
Polsko musí ženě zaplatit 16 tisíc eur
ECHR potvrdil stížnost ženy pouze v případě článku 8, když shledal, že polská omezení v oblasti potratů zasahují do jejích práv. Polský ústavní soud navíc své rozhodnutí o potratech z 22. října 2020 publikoval až koncem ledna 2021, což podle štrasburského soudu vedlo ke značné právní nejistotě v této oblasti. ECHR současně rozhodl, že Polsko má poškozené zaplatit náhrady 1495 eur (36 160 korun) za majetkovou újmu a 15 tisíc eur (363 tisíc korun) za nemajetkovou újmu.
Polské zákony o potratech, které patří k nejpřísnějším v Evropě, vyvolaly širokou kritiku ze strany mezinárodních organizací včetně Evropské unie a Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen (CEDAW), podle nichž taková politika ohrožuje životy a zdraví žen.
ECHR, který není orgánem Evropské unie, rozhoduje o stížnostech jednotlivců nebo států týkajících se porušení občanských a lidských práv a politických práv stanovených v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950.