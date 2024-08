V polské vládě propukla krize kvůli potratům

Polští lidovci se v klíčovém hlasování léta postavili na stranu opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS) a odmítli zákon, který by lékaře provádějícího interrupci zbavil trestní odpovědnosti. Na ulicích propukly protesty žen, které od vlády očekávaly jednotu. „Hněv těchto žen dokážu dobře pochopit, protože cítím to samé,“ prohlásil Tusk.

„Věděli, s kým vstupují do koalice. Neříkejte, že jsme uvázli ve středověku. Hlasovala s námi většina Sejmu. To by znamenalo, že většina Poláků také uvázla ve středověku,“ argumentoval předseda Polské lidové strany Władysław Kosiniak-Kamysz.

V současné době je v zemi možné interrupci podstoupit v případě znásilnění nebo ohrožení života matky. De facto jsou tak interrupce zakázané v devadesáti procentech případů. Lidovci chtějí jen částečnou liberalizaci, o níž by navíc vypsali referendum. To ale zbytek koalice odmítá.