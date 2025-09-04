Zákonodárci v Texasu schválili návrh zákona, který umožní žalovat výrobce, poskytovatele a distributory potratových pilulek z jiných amerických států. Texas je prvním státem USA, který podobně zakročil proti nejběžnější metodě umělého ukončení těhotenství ve státech. Příznivci zákona jej označují za klíčový nástroj k vynucování zákazu potratů a ochraně žen a nenarozených dětí. Podle odpůrců se jedná o snahu zastrašovat poskytovatele interrupcí, kteří ve svých státech dodržují zákony.
Texas zakročí proti potratovým pilulkám z jiných států
Zákon nyní míří na stůl republikánského guvernéra Texasu a odpůrce potratů Grega Abbotta. Očekává se, že jej podepíše.
Občanům státu včetně těch, kteří nemají vztah s žádnou těhotnou ženou, norma umožní žalovat o odškodnění poskytovatele zdravotní péče, farmaceutické firmy a doručovací služby jako FedEx a UPS, pokud doručují nebo mají v úmyslu doručit potratové pilulky obyvatelům Texasu. Zákon neumožňuje podání žaloby na ženu, která pilulky užila.
Žalobci by podle nového zákona mohli vysoudit až sto tisíc dolarů (dva miliony korun). Celou částku by však mohla získat pouze těhotná žena, muž, který ji oplodnil, nebo jiní blízcí příbuzní. Další žalobci by mohli obdržet pouze deset tisíc dolarů, přičemž zbývajících devadesát tisíc dolarů by šlo na charitu.
Nejvyšší soud Spojených států v roce 2022 zrušil rozsudek z roku 1973 známý jako Roeová versus Wade, který stanovil federální právo na ukončení těhotenství zhruba do jeho 24. týdne. Nejvyšší soud tak regulaci potratů vrátil do rukou amerických států.
Počet potratů v zemi se však od té doby nesnížil navzdory tomu, že řada konzervativních států přerušení těhotenství zakázala, píše deník The New York Times. Studie ukazují, že hlavním důvodem je nárůst počtu potratů prováděných pomocí léků na předpis mifepristonu a misoprostolu, které lze předepsat a zasílat z amerických států, kde jsou interrupce legální.