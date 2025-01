Potraty v Evropě: právo pro některé, boj pro miliony dalších

„Další těhotenství bych nezvládla jak psychicky, tak fyzicky. Ten zákrok byl ale strašný,“ vzpomíná Hanna (jméno respondentky bylo změněno), dvaatřicetiletá maďarská absolventka psychologie. Když se v létě 2023 v Budapešti rozhodla pro potrat, musela tato matka dvou dětí absolvovat dvě lékařské prohlídky, které ji měly přesvědčit, aby těhotenství dotáhla do konce, říká Hanna. Nakonec se jí podařilo zajistit chirurgický potrat pouhých pět dní před zákonem stanoveným dvanáctým týdnem. Během procesu si musela dvakrát poslechnout tlukot srdce plodu a obdržela papír s jeho životně důležitými údaji a věkem. „Je to hrozné... Člověk to nechce udělat. Bylo to psychicky vyčerpávající a přidalo to pocit viny k už tak těžkému rozhodnutí,“ řekla pro redakci A European Perspective (Evropská perspektiva).

Osmadvacetiletá Jennifer z Györu na severozápadě Maďarska se rozhodla pro lékařský potrat za hranicemi, v Rakousku, za 500 eur (12 500 korun). Na rakouskou kliniku vzpomíná jako na „plnou pacientek, většinou z Maďarska a Slovenska –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ jako na běžícím pásu, ale v dobrém slova smyslu“. Po konzultaci dostala první dávku léků a bylo jí doporučeno, aby bezpečně odjela domů. „V Rakousku nebyly žádné otázky, žádné sledování videí s miminky, žádné poslouchání srdečních šelestů a všechny další věci, které by mě dojaly. Nikdo mé rozhodnutí nezpochybňoval ani mě nenutil cítit se zahanbeně,“ říká. „Pokud si to můžete dovolit, doporučuji jet za lepší péčí do zahraničí. Proces byl emočně náročný, ale byla to úleva, že se mi dostalo úcty a důstojnosti. Byl to velký rozdíl.“

Naproti tomu na Maltě byl tento zákrok až do roku 2023 zcela zakázán, a to i v případě, že byl ohrožen život ženy. Nedávná změna zákona jej ponechala velmi restriktivní a vyloučila faktory, jako je znásilnění nebo abnormalita plodu. V této převážně katolické zemi, kde je katolicismus státním náboženstvím, přetrvává hluboký odpor k potratům, přičemž devět z deseti občanů je proti jejich legalizaci, uvádí RTBF . Po vstupu do Evropské unie v roce 2004 Malta zajistila, aby její vnitrostátní zákon o potratech nebyl ovlivněn smlouvami EU.

Aby aktivisté pomohli ženám překonat tato omezení, založili iniciativu Ciocia Czesia (Teta Češka), která jim umožňuje vycestovat na zákrok do Česka. V rozhovoru pro Českou televizi pro projekt A European Perspective spoluzakladatelka Jolanta Nowaczyková uvedla: „V pozdějších fázích těhotenství může být cesta za potratem do zahraničí jedinou schůdnou volbou. Například to, že je plod deformovaný, lidé obvykle zjistí kolem 15. nebo 16. týdne těhotenství, což je na užívání pilulek poněkud pozdě. V takových případech obvykle cestují do zemí, jako je Česko, Nizozemsko nebo Velká Británie.“ Cestování však není možné pro všechny. Čtyřiačtyřicetiletá Magdalena z Toruně vzpomíná: „Svůj první potrat jsem podstoupila ve 24 letech, a to pomocí léků, které jsem našla v novinovém inzerátu. Prodávaly se jako ,obnovení menstruace‘. Celkem jsem podstoupila pět potratů a vždycky jsem je dělala doma, sama, pomocí pilulek, které jsem si koupila na internetu. Cestování do zahraničí pro mě nikdy nepřipadalo v úvahu, nemohla jsem si to finančně dovolit.“

„Bezpečně a rychle to mohou udělat jen ženy, které mají peníze na cestu na jiné místo, mohou dostat dovolenou a mohou si zaplatit hotel a zákrok,“ komentuje Nika Kovačová z kampaně „Můj hlas, moje volba“. Tato iniciativa usiluje o to, aby všechny ženy v EU měly bezplatný přístup k bezpečným potratovým službám bez ohledu na to, kde žijí. „Situace v Evropě je mnohem horší, než jsme si mysleli,“ říká Nika Kovačová o výzkumu kampaně týkajícím se dostupnosti interrupcí. „Dvacet milionů žen nemá přístup k bezpečným a dostupným interrupcím.“ Legalizace potratů na úrovni EU nepřipadá v úvahu, protože potratové zákony zůstávají podle smluv EU výsostnou záležitostí členských států. Místo toho petice usiluje o politiku umožňující přeshraniční přístup ženám v zemích s restriktivními zákony. V prosinci 2024 dosáhla kampaň „Můj hlas, moje volba“ jednoho milionu podpisů shromážděných na podporu navrhovaného potratového zákona pro celou EU.