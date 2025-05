Soud zprostil slovenského exministra obžaloby za výroky k ruské agresi

Někdejší dlouholetý trestní soudce Harabin krátce po začátku plnohodnotné ruské vojenské invaze do sousední země v únoru 2022 kromě jiného napsal, že by „udělal přesně to samé“, co ruský vůdce Vladimir Putin v souvislosti s událostmi na Ukrajině. Tvrdil rovněž, že „je povinností Rusů pacifikovat nacisty, kteří genocidně od roku 2014 zavraždili patnáct tisíc vlastních civilistů“.