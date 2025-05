V Sumské oblasti propukly nové boje u hranic s Ruskem

„V některých pohraničních oblastech, zejména v okolí obcí Chotin a Junakivka, pokračují tvrdé boje,“ napsal na Facebooku šéf oblastní správy Hryhorov. „Situace na frontové linii se neustále mění. Na některých místech máme převahu, jinde přechází nepřítel do útoku,“ dodal.

Podle některých analytiků je ruská ofenziva v ukrajinské Sumské oblasti v plném proudu, informovala také zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová. „Podle posledních informací se Rusům oficiálně podařilo získat čtyři obce na severu oblasti. Nadále se také snaží dostat až k trase, která vede z města Sumy do obce Junakivka, což je zásadní trasa pro ukrajinskou obranu,“ dodala zpravodajka s tím, že situace není složitá pouze v Sumské oblasti.

Podle Zelenského chce Rusko nárazníkovou zónu o hloubce asi deseti kilometrů. Ukrajinská armáda uvedla, že její jednotky zůstávají aktivní v malých částech Kurské oblasti.

Rusko se podle Kyjeva chystalo zahájit ofenzivu do Sumské oblasti už loni, ale plány mu překazil ukrajinský průnik do Kurské oblasti, napsal The Kyiv Independent.

V Charkově drony zasáhly depo s trolejbusy

V Charkově v noci na pátek také osm ruských dronů zasáhlo depo, kde se opravují trolejbusy, v Oděské oblasti objekt soukromé Nové pošty, uvedl charkovský starosta Ihor Terechov. „Jako vždy jsme většinu vozidel předem rozmístili po městě, což nás uchránilo od mnohem větších ztrát,“ napsal na Telegramu. Dodal, že zasaženy však byly trolejbusy, které byly v depu v opravě. Jeden byl zcela zničen, na dalších osmnácti jsou škody.

Dva zaměstnanci vozovny utrpěli zranění, poničené jsou také tři desítky obytných domů v okolí. Terechov ujistil, že navzdory tomuto útoku městská hromadná doprava v druhém největším ukrajinském městě zůstává v provozu. MHD je v Charkově zadarmo.

Osm lidí utrpělo zranění při dronovém útoku na vesnici Vasyliv Chutir na jihovýchod od Charkova, informoval také šéf oblastní vojenské správy Oleh Syněhubov.