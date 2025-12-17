Metnar nechal z budovy vnitra sundat ukrajinskou vlajku

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) nechal z budovy svého resortu na pražské Letné sundat ukrajinskou vlajku, informovaly weby iDNES.cz a Publico. Vlajka tam visela od začátku otevřené ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Ukrajinskou vlajku nechal už na začátku listopadu sundat z budovy sněmovny nově zvolený předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD).
„Ministr vnitra rozhodl o tom, že před vchodem do budovy ministerstva bude standardně vyvěšena česká vlajka a vlajka Evropské unie. Vlajky dalších států, jako dnes (ve středu) například slovenská, budou vyvěšovány u příležitosti významných státních návštěv, důležitých výročí a podobně,“ řekl serveru mluvčí resortu Ondřej Krátoška. V tuzemsku je ve středu na návštěvě předseda slovenské Národní rady Richard Raši.
Metnarovo rozhodnutí kritizoval jeho předchůdce Vít Rakušan (STAN). „Neochota podpořit Ukrajinu, byť v tomto případě symbolicky, na sebe bere různé podoby. Nepochopení toho, jak zásadní je podpora Ukrajiny pro naši bezpečnost, je důkazem nekompetentnosti a nezodpovědnosti této vlády. V Kremlu tomu jistě zatleskají – jako celé řadě předchozích kroků a výroků Andreje Babiše (ANO) a jeho lidí,“ řekl Deníku N předseda STAN.
Na některých ministerstvech, například spravedlnosti a zdravotnictví, ukrajinská vlajka podle zjištění ČTK po ruské invazi nevisela. Na budově ministerstva financí v Letenské ulici ukrajinská vlajka nadále je, sdělila mluvčí resortu Petra Vodstrčilová.
Sundání vlajky z budovy sněmovny
Okamura nechal vlajku Ukrajiny odstranit ze sněmovny necelý den po svém zvolení. Politici tehdy končící vládní koalice to kritizovali. Okamura řekl, že hnutí SPD před volbami slibovalo, že na veřejných budovách v tuzemsku budou jen české vlajky, a svůj slib plní. Ve vládě ministři za SPD řídí resorty obrany, zemědělství a dopravy. Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala řekl Publicu, že se ve straně zatím nebavili o tom, zda na těchto budovách ukrajinské vlajky zůstanou.
Modro-žlutá vlajka v létě zmizela také z Národního muzea na pražském Václavském náměstí. Vedení ji nechalo sundat kvůli propagaci výstavy fosilií předků člověka Lucy a Selam. Mluvčí muzea sdělila, že plochu na fasádě instituce využívá a bude využívat k propagaci významných výstav a akcí. Koncem října se při happeningu na terase muzea dožadovaly navrácení vlajky na průčelí budovy desítky lidí. V minulosti se tam naopak konalo několik demonstrací proti tomu, aby tam ukrajinská vlajka visela.