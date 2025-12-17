Senát letos naposledy zasedá, vystoupil i vicepremiér Havlíček

ŽivěSenát letos naposledy zasedá, vystoupil i vicepremiér Havlíček


17. 12. 2025Aktualizovánopřed 38 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Senát v prvním čtení podpořil návrat úrazové chirurgie mezi základní obory specializačního vzdělávání lékařů. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) informoval senátory o o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady. Dále je na programu například schvalování ročního odkladu povinnosti předkládat novely v systému elektronické tvorby zákonů či volba místopředsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jako první se horní komora zabývala senátním návrhem, který má vrátit úrazovou chirurgii po deseti letech znovu mezi základní obory specializačního vzdělávání lékařů. Jejím cílem je zajistit do budoucna dostatek traumatologů. Návrh senátoři schválili v prvním kole a přikázali k projednání senátnímu zdravotnickému výboru.

Poté v Senátu hovořil ministr průmyslu a obchodu a první místopředseda vlády Karel Havlíček (ANO). Podal senátorům informace o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 18. až 19. prosince 2025.

Senátorka Daniela Kovářová vyzvala vládu, aby po vzoru Spojených států vypracovala „národní bezpečnostní strategii“. Senátor Zdeněk Nytra se vicepremiéra Havlíčka mimo jiné zeptal, kdo zastupoval Česko na úterní evropské schůzce ministrů životního prostředí. Zeptal se i na postoj vlády k migračnímu paktu, kterému se pak věnovala i senátorka Adéla Sucharda Šípová. Senátor Pavel Fischer kritizoval některé výroky premiéra Andreje Babiše (ANO) na adresu pomoci Ukrajině.

Horní parlamentní komora má také schvalovat roční odklad povinnosti předkládat novely v systému elektronické tvorby zákonů nebo zahájit proces schvalování senátorské předlohy na zmírnění pravidla regulace podnikání investičních zprostředkovatelů, aby se na ně nepohlíželo jako na velké firmy.

Senát se bude rovněž zabývat řadou unijních nařízení a volit místopředsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jediným kandidátem je dosavadní místopředseda úřadu Petr Jäger. Senátoři rozhodnou také o tom, zda koncem ledna uspořádají veřejné slyšení o zákonu, který má od příštího roku pomoci lidem v bytové nouzi. Vláda Andreje Babiše (ANO) chce účinnost zákona odložit a do poloviny příštího roku připravit jeho upravené znění.

