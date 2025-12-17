Aby Ukrajina přežila, potřebuje financování, jinak zkrachuje, varuje Rusnok

„V našem bytostném zájmu je posilovat společenství, jehož jsme součástí a které nám pomáhá se ochránit – jak EU, tak NATO. Rozhodují praktické kroky, ne gesta nebo vyjádření,“ komentoval v Interview ČT24 expremiér a bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok fakt, že Rusko stále trvá na tom, že v jeho sféře vlivu leží i Česko. Aby Ukrajina přežila, potřebuje financování, jinak země zkrachuje ekonomicky a tím pádem i vojensky, dodal s tím, že Kyjev nebojuje jen za sebe, ale také za nás. Míní, že Rusko „má pořád choutky vykládat, že toto je jeho vlivové území“.
„Už slyšíme prohlášení, že my se na ničem podílet nebudeme, nebudeme platit žádné peníze, dávat žádné garance. Pokud toto budeme razit, je to cesta k tomu, aby Ukrajina padla. Na řadě pak budou další, od nichž nejsme tak vzdálení. Dle mě tak jde o jednání proti českým národním zájmům,“ reagoval Rusnok na nedávná slova staronového premiéra Andreje Babiše (ANO). Moderátorka Tereza Kručinská upřesnila, že z Babišových středečních slov nicméně vyplynulo, že si je vědom toho, že Kyjev finanční pomoc potřebuje. To Rusnok označil za „jiskřičku naděje“.