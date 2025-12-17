Aby Ukrajina přežila, potřebuje financování, jinak zkrachuje, varuje Rusnok


před 10 mminutami|Zdroj: ČT24
26 minut
Interview ČT24 s Jiřím Rusnokem (17. 12. 2025)
Zdroj: ČT24

„V našem bytostném zájmu je posilovat společenství, jehož jsme součástí a které nám pomáhá se ochránit – jak EU, tak NATO. Rozhodují praktické kroky, ne gesta nebo vyjádření,“ komentoval v Interview ČT24 expremiér a bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok fakt, že Rusko stále trvá na tom, že v jeho sféře vlivu leží i Česko. Aby Ukrajina přežila, potřebuje financování, jinak země zkrachuje ekonomicky a tím pádem i vojensky, dodal s tím, že Kyjev nebojuje jen za sebe, ale také za nás. Míní, že Rusko „má pořád choutky vykládat, že toto je jeho vlivové území“.

„Už slyšíme prohlášení, že my se na ničem podílet nebudeme, nebudeme platit žádné peníze, dávat žádné garance. Pokud toto budeme razit, je to cesta k tomu, aby Ukrajina padla. Na řadě pak budou další, od nichž nejsme tak vzdálení. Dle mě tak jde o jednání proti českým národním zájmům,“ reagoval Rusnok na nedávná slova staronového premiéra Andreje Babiše (ANO). Moderátorka Tereza Kručinská upřesnila, že z Babišových středečních slov nicméně vyplynulo, že si je vědom toho, že Kyjev finanční pomoc potřebuje. To Rusnok označil za „jiskřičku naděje“.

Rusko stále chce sféru vlivu v Evropě. Včetně Česka, potvrdil Lavrov
Sergej Lavrov

Část předvánočních vlaků z Prahy už je plná. Dopravci přidávají místa

Část předvánočních vlaků z Prahy už je plná. Dopravci přidávají místa

před 42 mminutami
Slovenský soud pozastavil účinnost zákona rušícího úřad pro ochranu whistleblowerů

Slovenský soud pozastavil účinnost zákona rušícího úřad pro ochranu whistleblowerů

17:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Metnar nechal z budovy vnitra sundat ukrajinskou vlajku

Metnar nechal z budovy vnitra sundat ukrajinskou vlajku

16:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Senát schválil roční odklad úplného spuštění systému elektronické tvorby zákonů

Senát schválil roční odklad úplného spuštění systému elektronické tvorby zákonů

10:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Turek požádal prezidenta o schůzku

Turek požádal prezidenta o schůzku

14:40Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš

Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš

10:15Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Europoslanci schválili postupný zákaz dovozu ruského plynu

Europoslanci schválili postupný zákaz dovozu ruského plynu

12:42Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Personální šéfka Bílého domu se pustila do Trumpa, Vance i Muska. Výroky hýbou USA

Personální šéfka Bílého domu se pustila do Trumpa, Vance i Muska. Výroky hýbou USA

11:24Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aby Ukrajina přežila, potřebuje financování, jinak zkrachuje, varuje Rusnok

před 10 mminutami

Část předvánočních vlaků z Prahy už je plná. Dopravci přidávají místa

Některé z vlaků, které před Vánoci míří z Prahy na Moravu a dál do zahraničí, už jsou vyprodané. V dalších zbývají poslední volná místa, vyplývá z vyjádření oslovených železničních společností a jejich webových stránek. Většina dopravců v reakci na zvýšenou poptávku přidává v období od 19. prosince do Štědrého dne stovky až tisíce míst navíc. Rychle se plní i povánoční spoje, ve kterých se lidé budou vracet zpátky do metropole.
před 42 mminutami

Metnar nechal z budovy vnitra sundat ukrajinskou vlajku

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) nechal z budovy svého resortu na pražské Letné sundat ukrajinskou vlajku, informovaly weby iDNES.cz a Publico. Vlajka tam visela od začátku otevřené ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Ukrajinskou vlajku nechal už na začátku listopadu sundat z budovy sněmovny nově zvolený předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD).
16:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Senát schválil roční odklad úplného spuštění systému elektronické tvorby zákonů

Senát schválil roční odklad povinnosti předkládat novely v systému elektronické tvorby zákonů. Místopředsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů zvolila horní komora Petra Jägera. Senát dále doporučil nové vládě, aby se zasazovala o alespoň humánní zacházení s politickými vězni a ukrajinskými válečnými zajatci v Rusku. V lednu také Senát uspořádá veřejné slyšení k zákonu o podpoře bydlení.
10:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Turek požádal prezidenta o schůzku

Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek požádal ve středu dopoledne prezidenta Petra Pavla o schůzku a čeká na návrhy termínu. Napsal to ČTK na dotaz ohledně zdraví a kroků, které chystá v souvislosti se svou nominací. Hrad o žádosti ví, ve čtvrtek se bude řešit, jak by mohl vzhledem k prezidentovu programu vyhovět, sdělil mluvčí Filip Platoš.
14:40Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš

Česko nezpochybňuje potřebu podpory Ukrajiny Evropskou unií. Měla by být ale financována jako dosud, žádné mimořádné garance Česká republika dávat nebude, řekl před nadcházejícím jednáním Evropské rady premiér Andrej Babiš (ANO). Koalice podle něj o pozici jednala v úterý řadu hodin.
10:15Aktualizovánopřed 3 hhodinami

„Ahoj, našel jsem tvoji fotku." WhatsAppem se šíří nový podvod

V Česku se šíří nový typ podvodu, při kterém útočníci dokážou získat plný přístup k účtu komunikační aplikace WhatsApp, aniž by k tomu potřebovali ukrást její heslo, kód dvoufaktorového ověřování nebo prolomit šifrování. Místo toho uživatele přesvědčí, aby jim přístup sám předal. Přístup k účtu pak mohou zneužít ke krádežím identity nebo vydírání, upozornila bezpečnostní firma Gen v tiskové zprávě.
před 6 hhodinami

Vyhrožoval vystřílením redakci. Za propagaci terorismu půjde muž před soud

Státní zástupce obžaloval třicetiletého muže z Příbramska, který měl v roce 2023 vyzývat k útokům na vysoce postavené české politiky nebo také na redakci jednoho zpravodajského webu. V případě prokázání viny mu za trestné činy podpory a propagace terorismu a vyhrožování teroristickým činem hrozí až patnáct let odnětí svobody. O případu teď bude rozhodovat Krajský soud v Praze. České televizi to potvrdil mluvčí soudu Jiří Wažik.
před 6 hhodinami
