Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš


17. 12. 2025Aktualizovánopřed 14 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Česko nezpochybňuje potřebu podpory Ukrajiny Evropskou unií. Měla by být ale financována jako dosud, žádné mimořádné garance Česká republika dávat nebude, řekl před nadcházejícím jednáním Evropské rady premiér Andrej Babiš (ANO). Koalice podle něj o pozici jednala v úterý řadu hodin.

Babiš se ve středu ráno zúčastnil zasedání sněmovního evropského výboru před odletem na summit EU, který začne ve čtvrtek. Sdělil, že Česko nezpochybňuje potřebu podpory Ukrajiny Evropskou unií. Dodal ovšem, že by měla být financována jako dosud. „Myslíme, že peníze pro Ukrajinu můžou být financovány tak jako v minulosti, to znamená, že si Evropa půjčí,“ upřesnil premiér.

16 minut
Brífink premiéra Andreje Babiše (ANO) před odletem do Bruselu
Zdroj: ČT24

Na Evropské radě se budou unijní prezidenti a premiéři rozhodovat mezi dvěma navrhovanými možnostmi financování Ukrajiny v letech 2026 a 2027. Evropská komise navrhla dvě možnosti, první je půjčka od EU, druhou reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy.

Unie blokuje kolem 210 miliard eur (5,1 bilionu korun) ruských aktiv. Hlavní část, asi 185 miliard eur, je držena v evropském depozitáři cenných papírů Euroclear v Belgii, zbývajících 25 miliard eur je v pěti bankách, nejvíce v Belgii a Francii.

6 minut
Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání Evropského výboru
Zdroj: ČT24

Belgie se obává možných právních rizik a toho, že by se mohla dostat do problémů, pokud by Rusko žádalo odškodnění či bylo třeba peníze urychleně uvolnit. „Belgie upozorňuje na to, že v případě, že by došlo k zabavení zmrazených ruských aktiv, by zabavila Ruská federace veškerá aktiva členských států EU,“ řekl Babiš.

Belgický premiér Bart De Wever požaduje po ostatních zemích záruky, že pokud bude peníze nutné vrátit, bude se na tom podílet každý členský stát. Pro Česko by to podle dostupných údajů znamenalo přibližně 89 miliard korun, Babiš ve středu hovořil o 92 miliardách. K reparační půjčce mají výhrady Itálie, Malta či Slovensko.

Babiš: Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny
Andrej Babiš

Česko by podle Babiše v zásadě mohlo podpořit využití zmrazených ruských aktiv na půjčku Ukrajině na zajištění fungování státu, ale za určitých podmínek. Plně musí být zohledněny belgické obavy a záruky poskytované členskými státy musí zůstat plně dobrovolné. Tuzemsko podle Babiše žádné mimořádné garance dávat nebude. „Protože nechceme zatížit naše příští rozpočty,“ zdůraznil premiér před odletem do Bruselu. 

Předseda vlády také řekl, že větší logiku by dávalo, kdyby se zmrazená ruská aktiva využila spíše na reparace po ukončení války. Zopakoval také, že Česko pomáhá i tím, že část peněz, které posílá ročně do Evropské unie, je použita na pomoc Ukrajině. „Jako Česká republika počítáme, že budeme pomáhat ve formě humanitární pomoci,“ poznamenal. Na prvním místě je podle něj dosažení spravedlivého míru.

EU zmrazila ruská aktiva na neurčito, Maďarsko a Slovensko byly proti
Ilustrační foto

Reakce opozice

Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) řekl, že by bylo logické, aby pomoc Ukrajině šla z ruských peněz, nikoli z peněz evropských daňových poplatníků. Exministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09) Babiše vyzvala, aby v Evropské unii hájil takové pozice, aby se Ukrajina mohla dále bránit ruské agresi.

Babiš už o víkendu řekl, že Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny a že Česko nebude za nic ručit. Vyjádření kritizoval například bývalý premiér Petr Fiala (ODS), který považuje rozhodnutí neposkytnout finanční pomoc Ukrajině za sobecký a nezodpovědný přístup, který ohrožuje nejen bezpečnost České republiky, ale i její prosperitu.

Babiš před odletem do Bruselu hovořil také o tom, že Česko bude žádat o větší částku z obranného fondu SAFE, než jsou plánované dvě miliardy eur (49 miliard korun) na tanky Leopard 2 A8, vozidla Tatra T-815 a část výstavby dálnice D11.

Schůze s vůdci Patriotů pro Evropu

Babiše čeká ve čtvrtek první summit Evropské unie od jmenování předsedou vlády. Ačkoli Evropská rada začíná až ve čtvrtek ráno, Babiš se do Bruselu přesouvá již ve středu. Ve 14:00 ho totiž čeká předsummitová schůzka lídrů frakce Evropského parlamentu Patrioti pro Evropu.

Členy Patriotů pro Evropu jsou zejména francouzské Národní sdružení, nizozemská Strana pro svobodu či maďarská strana Fidesz. Z Česka by měl do Bruselu přijet i nový ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Kdo další se schůzky v belgické metropoli zúčastní, nebylo jasné. Podobné předsummitové schůzky mají i lidovecká frakce, socialisté či frakce Obnova Evropy. Patrioti měli dosud pouze jednoho premiéra – šéfa maďarské vlády Viktora Orbána. Nyní s Babišem mají dva předsedy vlády v nynější sedmadvacítce.

Patrioti začali prorážet evropskou izolaci
Francouzský politik Jordan Bardella z frakce Patrioti pro Evropu. Vlevo v pozadí předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka

Zhodnocení vztahů EU a západního Balkánu

Ve středu se ještě český premiér od 18:00 zúčastní summitu EU a zemí západního Balkánu. Summit má být příležitostí pro zhodnocení dosavadních vztahů mezi oběma stranami. Unii na něm bude zastupovat předseda Evropské rady António Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zasedání se zúčastní i šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Přítomen naopak nebude srbský prezident Aleksandar Vučić. Důvod své absence nesdělil. Pouze neurčitě řekl, že tímto krokem „chrání“ Srbsko a jeho zájmy.

Costa dal již na začátku svého mandátu najevo, že rozšiřování EU je jednou z jeho priorit. Státníci by měli nejprve během zasedání prodiskutovat různé oblasti spolupráce, ať již jde o zahraniční záležitosti, obranu, bezpečnost, či zapojení do jednotného trhu EU. Poté má následovat pracovní večeře, kde je v plánu širší debata ohledně současného celosvětového dění.

„Já jsem vždy zastával stanovisko, že je potřeba tyhle země nejdříve vzít do schengenského prostoru. Je to otázka bezpečnosti, abychom bránili Evropu na vnější hranici a až potom vyjednávat vstup do Evropské unie,“ sdělil před odletem do Bruselu Babiš, který zároveň poznamenal, že „tyto procesy trvají velmi dlouho“.

Summity EU – západní Balkán se konají pravidelně od roku 2018. Předchozí summit vedoucích představitelů EU a západního Balkánu se uskutečnil v prosinci 2024 v Bruselu. Příští summit se bude konat v červnu 2026 v Černé Hoře.

Babiš se v Bruselu setkal s von der Leyenovou, řešili i Ukrajinu
Andrej Babiš (ANO) a Ursula von der Leyenová v Bruselu

Výběr redakce

Soud poslal do vazby muže, který podle policie na Zlínsku unesl a věznil chlapce

Soud poslal do vazby muže, který podle policie na Zlínsku unesl a věznil chlapce

10:07Aktualizovánopřed 5 mminutami
Senát letos naposledy zasedá, vystoupil i vicepremiér Havlíček

ŽivěSenát letos naposledy zasedá, vystoupil i vicepremiér Havlíček

10:01Aktualizovánopřed 8 mminutami
Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš

Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš

10:15Aktualizovánopřed 14 mminutami
Řím vyzdobil novou stanici metra Koloseum archeologickými exponáty

Řím vyzdobil novou stanici metra Koloseum archeologickými exponáty

před 22 mminutami
Ústavní soud zrušil oddělené zápisy pro děti uprchlíků z Ukrajiny

Ústavní soud zrušil oddělené zápisy pro děti uprchlíků z Ukrajiny

09:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Trump nařídil blokádu sankcionovaných tankerů plujících do nebo z Venezuely

Trump nařídil blokádu sankcionovaných tankerů plujících do nebo z Venezuely

01:26Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Jak poznat falešný profil na sítích? Nemá „historii a život“, říká expertka

Jak poznat falešný profil na sítích? Nemá „historii a život“, říká expertka

před 2 hhodinami
Prokurátoři v USA obžalovali v případě smrti Reinerových jejich syna z vraždy

Prokurátoři v USA obžalovali v případě smrti Reinerových jejich syna z vraždy

05:44Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Soud poslal do vazby muže, který podle policie na Zlínsku unesl a věznil chlapce

Okresní soud ve Zlíně poslal do vazby muže, který podle policie v minulém týdnu unesl a následně věznil v chatce dvanáctiletého chlapce z Halenkovic na Zlínsku, řekl státní zástupce Martin Malůš. Pětadvacetiletého muže kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu a ze zbavení osobní svobody. Hrozí mu patnáct až dvacet let vězení nebo výjimečný trest. Muž podle Malůše využil svého práva nevypovídat, práva stížnosti proti rozhodnutí o vazbě se vzdal.
10:07Aktualizovánopřed 5 mminutami

ŽivěSenát letos naposledy zasedá, vystoupil i vicepremiér Havlíček

Senát v prvním čtení podpořil návrat úrazové chirurgie mezi základní obory specializačního vzdělávání lékařů. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) informoval senátory o o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady. Dále je na programu jednání například schvalování ročního odkladu povinnosti předkládat novely v systému elektronické tvorby zákonů či volba místopředsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.
10:01Aktualizovánopřed 8 mminutami

Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš

Česko nezpochybňuje potřebu podpory Ukrajiny Evropskou unií. Měla by být ale financována jako dosud, žádné mimořádné garance Česká republika dávat nebude, řekl před nadcházejícím jednáním Evropské rady premiér Andrej Babiš (ANO). Koalice podle něj o pozici jednala v úterý řadu hodin.
10:15Aktualizovánopřed 14 mminutami

Ústavní soud zrušil oddělené zápisy pro děti uprchlíků z Ukrajiny

Ústavní soud (ÚS) ve středu zrušil právní úpravu, která umožňovala oddělené zápisy dětí z Ukrajiny na základní školy. Vyhověl tak návrhu skupiny senátorů, podle kterých jsou oddělené zápisy diskriminační a vedou k segregaci. ÚS kritizoval odlišné zacházení se zvláště zranitelnou skupinou lidí, tedy dětmi uprchlíků, jimž právní úprava mohla komplikovat přístup ke vzdělání.
09:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Přesunutí poplatků za zelené zdroje je dle Davida správné. Na dluh, míní Hladík

„Nepochybuji o tom, že to je krok správným směrem, ale nebude to stačit,“ reagoval europoslanec Ivan David (SPD) na krok vlády, která počítá s tím, že bude ze státního rozpočtu hradit poplatky za obnovitelné zdroje energie. Vyjít by to mělo na sedmnáct miliard korun, což bude každoročně na dluh budoucích generací, varoval exministr životního prostředí a poslanec Petr Hladík (KDU-ČSL). Vyzval k pomoci energeticky náročným odvětvím. Převedení poplatků na stát je podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje „extrémně důležitý krok“ pro energeticky náročný průmysl, po němž svaz volal mnoho let. Pozvání do Událostí, komentářů přijala také ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Vladimíra Dvořáková. Moderoval Daniel Takáč.
před 2 hhodinami

Jak poznat falešný profil na sítích? Nemá „historii a život“, říká expertka

Příspěvek na sociálních sítích, který má stovky lajků a desítky komentářů, může poukazovat na oblíbenost autora, ale také podvodem, který má nalákat další sledující a vytvořit falešný dojem, že je nějaký produkt či postoj populárnější, než tomu je ve skutečnosti. Jak takový falešný profil poznat? „Často jsou velmi jednoduché – nemají historii a nemají život,“ přiblížila ve Studiu 6 moderovaném Jolkou Krásnou Eva Klusová z Psychologického ústavu Akademie věd ČR.
před 2 hhodinami

U nelegálních výpustí do Lipna se objevuje odpad a zápach

Nízká hladina Lipna odhalila desítky výpustí načerno svedených rovnou do přehrady. Někde je viditelné také znečištění, a to i v místech, kam se chodí lidé koupat. Vše ale ještě musí prověřit vodohospodáři z Povodí Vltavy.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Trump doufá ve spolupráci s Babišem v obraně či energetice

Americký prezident Donald Trump pogratuloval Andrejovi Babišovi (ANO) ke jmenování českým premiérem. Na své sociální síti Truth Social v noci na středu šéf Bílého domu vyjádřil přesvědčení, že společně s českým ministerským předsedou „dosáhnou úspěchu mimo jiné v oblasti obrany nebo energetiky“. Český prezident Petr Pavel jmenoval kabinet Andreje Babiše v pondělí.
04:48Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...