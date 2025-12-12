Plán EU na dlouhodobé zmrazení ruských aktiv je protiprávní, míní Orbán


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Maďarsko protestuje proti plánu Evropské unie na dlouhodobé zmrazení ruských aktiv, který má být schválen kvalifikovanou většinou. Uvedl to maďarský premiér Viktor Orbán, podle něhož je postup protiprávní. Členské státy EU by věc, kterou ve čtvrtek podpořili diplomaté, měly formálně potvrdit už v pátek 12. prosince.

„Maďarsko proti tomuto rozhodnutí protestuje a udělá vše, co je v jeho silách, aby obnovilo situaci odpovídající právu,“ uvedl maďarský premiér. „Brusel dnes zahájením hlasování, které Unii způsobí nenapravitelnou škodu, překročí Rubikon,“ uvedl Orbán.

Agentura Reuters poznamenala, že dohoda ohledně zmrazení aktiv ruské centrální banky na dobu neurčitou by eliminovala riziko, jaké hrozí plánu využít tato aktiva na půjčku pro Ukrajinu. Nyní je jejich zmrazení navázáno na sankce, které EU uvalila na Rusko po jeho invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Sankce jsou přitom prodlužovány každých šest měsíců a toto rozhodnutí vyžaduje jednomyslný souhlas členských států.

Jak obejít jednomyslnost

Chystané obejití jednomyslnosti se opírá o článek 122 Smlouvy o EU, který umožňuje Radě EU rozhodovat „v duchu solidarity mezi členskými státy o opatřeních přiměřených pro ekonomickou situaci“. Opatření by pak mohlo být ukončeno až po skončení ruské agrese proti Ukrajině.

Evropská komise se nyní snaží najít způsoby, jak zajistit finanční potřeby Ukrajiny a jak překonat odpor některých členských zemí vůči takzvané reparační půjčce zajištěné právě zmrazenými ruskými aktivy v EU.

Trump chce Evropu slabou, ale aby se o ni nemusel starat, soudí poradce Pojar
Tomáš Pojar

Belgie zatím odmítá

O věci by měli na summitu příští týden rozhodnout šéfové států a vlád Unie, na své poslední říjnové schůzce se nedohodli. Plán odmítala především Belgie, kde se většina ruských aktiv nalézá v tam sídlícím systému Euroclear.

Belgie dosud měla obavy mimo jiné i z toho, že by některé ze zemí EU, například právě Maďarsko či Slovensko, mohly prodloužení sankcí vetovat, což by pak v praxi znamenalo uvolnění zmrazených ruských aktiv a Belgie by zřejmě musela finance Rusku okamžitě vrátit.

Slovenský premiér Robert Fico (Směr) v dopise adresovaném předsedovi Evropské rady Antóniovi Costovi vzkázal, že na nadcházejícím summitu EU nepodpoří „žádné řešení finančních potřeb Ukrajiny, které by zahrnovalo krytí vojenských výdajů Ukrajiny na následující roky“.

Z dopisu podle serveru Politico četl ve čtvrtek večer v parlamentu. Zdůrazňoval, že jako důsledný zastánce mírové politiky nemůže hlasovat pro prodlužování války poskytnutím desítek miliard eur na vojenské výdaje.

Babiš se v Bruselu setkal s von der Leyenovou, řešili i Ukrajinu
Andrej Babiš (ANO) a Ursula von der Leyenová v Bruselu

Babiš čeká na informace o mírovém plánu

Mezitím se dál jedná na nejrůznějších úrovních o míru či příměří na Ukrajině. V sobotu by se měla konat, pravděpodobně v Paříži, další schůzka, která by měla navázat na čtvrteční jednání koalice ochotných. Toho se prostřednictvím videokonference za Česko zúčastnil premiér v demisi Petr Fiala (ODS). Následně uvedl, že se mírové rozhovory dostávají do závěrečné fáze: „Je evidentní, že Ukrajina musí mít bojeschopnou armádu a dostatečně silné bezpečnostní garance. Jen tak může nastat trvalý mír. Pevně doufám, že Česká republika bude i nadále aktivním členem koalice ochotných. Jinak se povedou jednání o nás bez nás.“

Řešení konfliktu na návštěvě Bruselu řešil také Fialův nástupce Andrej Babiš (ANO). Zdůraznil, že pomoc musí provázet jasný mírový plán. „Finanční pomoc Ukrajině musí být provázena i jasným plánem, jak bude konečně mír a konečně bude příměří. Takže my tyto informace nemáme, nemáme ani informace od našich služeb a to se všechno dozvíme příští týden,“ uvedl.

Babiš zároveň nechtěl ani upřesnit svůj postoj k finanční podpoře Ukrajiny v příštích dvou letech. První variantou Evropské komise je půjčka z unijního rozpočtu, druhou reparační půjčka ze zmrazených ruských aktiv. Rozhodovat o něm budou právě lídři na summitu v Bruselu příští týden.

Neortodoxní, ale potřebné, říká o využití zmrazených aktiv Hulicius. Koten vidí rizika

Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou hovořil o přípravách klíčového summitu, který se uskuteční za týden. Má rozhodnout mimo jiné o financování Ukrajiny pomocí půjčky ze zmrazených ruských aktiv. Babiš si zatím není jistý, jestli by se Česko mělo podílet na finančních zárukách. Poslanec Radek Koten (SPD) v Událostech, komentářích uvedl, že takový krok by mohl negativně ovlivnit finance eurozóny a destabilizovat finanční trh. Podle náměstka ministra zahraničí v demisi Eduarda Huliciuse (KDU-ČSL) jde o „neortodoxní“ nástroj, který je ovšem potřeba. Hosté v debatě moderované Martinem Řezníčkem probrali také jednání o příměří v ruské válce na Ukrajině a výdaje na obranu.
před 46 mminutami

V jedné z největších ruských rafinerií vypukl požár, píše Ukrajinska pravda

Ruský dronový úder na Pavlohrad zabil seniora a další čtyři lidi zranil, uvedl šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Vladyslav Hajvanenko. Moskva útočila také na Oděsu a její okolí. Server Ukrajinska pravda píše o sérii explozí v ruské Jaroslavli a následném požáru v tamní rafinerii. V Tveru se pak sestřelený dron podle úřadů zřítil na výškový obytný dům, sedm lidí utrpělo zranění.
před 52 mminutami

Plán EU na dlouhodobé zmrazení ruských aktiv je protiprávní, míní Orbán

Maďarsko protestuje proti plánu Evropské unie na dlouhodobé zmrazení ruských aktiv, který má být schválen kvalifikovanou většinou. Uvedl to maďarský premiér Viktor Orbán, podle něhož je postup protiprávní. Členské státy EU by věc, kterou ve čtvrtek podpořili diplomaté, měly formálně potvrdit už v pátek 12. prosince.
před 55 mminutami

Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle 6,7 stupně

Severovýchod Japonska v pátek zasáhlo další silné zemětřesení. Síla otřesu činila podle seismické agentury EMSC 6,7 stupně, stejný údaj uvedla i Japonská meteorologická služba. Japonský úřad vydal a po několika hodinách odvolal varování před vlnou tsunami. Tamní úřady podle agentury AP prozatím nezaznamenaly žádné hlášení o zraněných či vážných škodách. Epicentrum zemětřesení se nacházelo v moři.
04:19Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Ředitel diagnostického ústavu v Budapešti bil a kopal mladistvé

Maďarská vláda čelí velkému skandálu. Na veřejnost unikla videa z bezpečnostních kamer diagnostického ústavu v Budapešti, která zachycují opakované násilí vůči mladistvým. Bití, kopání a ponižování se dopouštěli ředitel a jeho podřízený. Ve vazbě skončil i předchozí ředitel ústavu, který je vedle zpronevěry a padělání dokumentů obviněný z toho, že se ujímal nezletilých dívek a později je jako dospělé nutil k prostituci. V reakci na aktuální odhalení svolala maďarská opozice na sobotu demonstraci.
před 4 hhodinami

Trump nařídil centralizaci regulace AI na federální úrovni

Americký prezident Donald Trump nařídil v noci na pátek centralizaci regulace umělé inteligence. To by mělo znemožnit jednotlivým americkým státům schvalovat vlastní regulace AI, píše agentura Reuters. Převedení regulace na federální úroveň požadují velké technologické firmy.
před 6 hhodinami

USA se chystají zabavit další lodě s venezuelskou ropou, píše Reuters

Spojené státy se chystají zabavit další lodě převážející venezuelskou ropu, uvedla ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na své zdroje. První takto zabavená loď by zatím měla podle Bílého domu směřovat do některého z amerických přístavů. Washington zároveň podle tiskových agentur uvalil sankce na dalších šest tankerů přepravujících venezuelskou ropu a také na tři synovce venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

USA zvažují, zda vyslat zástupce na jednání o rusko-ukrajinské válce v Evropě, řekl Trump

Spojené státy stále zvažují, zda vyšlou svého zástupce na víkendové jednání týkající se rusko-ukrajinské války, které se očekává v Paříži. Podle agentury Reuters to řekl v noci na pátek SEČ americký prezident Donald Trump. Podle něj bude záležet na tom, zda bude šance na úspěch jednání. Ta se zřejmě budou týkat návrhu Spojených států na ukončení ruské agrese na Ukrajině.
před 7 hhodinami
