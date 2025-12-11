Trump chce Evropu slabou, ale aby se o ni nemusel starat, soudí poradce Pojar


před 33 mminutami|Zdroj: ČT24
Interview ČT24: Tomáš Pojar
Donald Trump nás chce svou kritikou někam dotlačit, reagoval v Interview ČT24 končící poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar na výroky prezidenta USA o slabé Evropě a jejích lídrech. Američanům by se podle něj hodila Evropa slabá, ale zároveň taková, že se o ni nebudou muset bezpečnostně starat a ještě bude posilovat americké hospodářství. Zmínil, že USA se na prvním místě zajímají o Střední a Jižní Ameriku, pak o Čínu a východní Asii, poté o Evropu, dále o Blízký východ, na posledním místě je Afrika. V pořadu moderovaném Terezou Řezníčkovou Pojar připomněl, že tři roky čeká, že ruská válka na Ukrajině dopadne faktickým rozdělením Ukrajiny, což ale neznamená, že to musí být uznáno světem. Území okupovaná Ruskem tak pravděpodobně ještě nějakou dobu okupována budou.

Trump označil Evropu za skupinu národů v rozkladu se slabými lídry
Aktuálně z rubriky Domácí

Babiš se v Bruselu setkal s von der Leyenovou, řešili i Ukrajinu

Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) přijel do Bruselu na své první setkání s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou od svého současného jmenování do funkce. Šéfka EK ocenila Babišovu podporu posilování konkurenceschopnosti Evropy. Schůzku označila za dobrou a uvedla, že diskutovali také o posilování Kyjeva na cestě k míru v rusko-ukrajinské válce. O produktivní schůzce hovořil i předseda unijních summitů António Costa.
12:16Aktualizovánopřed 24 mminutami

Pražští zastupitelé schválili rozpočet. Hřib a Pospíšil rezignovali z rady

Pražští zastupitelé na čtvrtečním zasedání schválili návrh rozpočtu města na rok 2026. Odhlasovali si také personální změny v radě. Z té odcházejí náměstci primátora Jiří Pospíšil (TOP 09) a Zdeněk Hřib (Piráti), který zůstává v čele dozorčí rady pražského dopravního podniku a pražským zastupitelem. Zastupitelé také schválili převod 600 milionů korun Kongresovému centru Praha. Rozhoduje se i o směně pozemků pro Střední odbornou školu civilního letectví.
03:12Aktualizovánopřed 27 mminutami

Trump chce Evropu slabou, ale aby se o ni nemusel starat, soudí poradce Pojar

Donald Trump nás chce svou kritikou někam dotlačit, reagoval v Interview ČT24 končící poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar na výroky prezidenta USA o slabé Evropě a jejích lídrech. Američanům by se podle něj hodila Evropa slabá, ale zároveň taková, že se o ni nebudou muset bezpečnostně starat a ještě bude posilovat americké hospodářství. Zmínil, že USA se na prvním místě zajímají o Střední a Jižní Ameriku, pak o Čínu a východní Asii, poté o Evropu, dále o Blízký východ, na posledním místě je Afrika. V pořadu moderovaném Terezou Řezníčkovou Pojar připomněl, že tři roky čeká, že ruská válka na Ukrajině dopadne faktickým rozdělením Ukrajiny, což ale neznamená, že to musí být uznáno světem. Území okupovaná Ruskem tak pravděpodobně ještě nějakou dobu okupována budou.
před 33 mminutami

Na D56 u Ostravy bouralo několik aut, jeden člověk zemřel

Provoz na dálnici D56 u Ostravy od rána komplikuje vážná nehoda u Paskova. Zranilo se při ní pět lidí, jeden člověk v důsledku vážných zranění zemřel v nemocnici. Dálnice musela být kvůli vysypanému dřevu z nákladního auta obousměrně uzavřená. Před 17:00 se na dálnici podařilo zprovoznit jeden pruh ve směru na Ostravu, informovalo Národní dopravní informační centrum. Nyní se tak po dálnici jezdí jedním pruhem v každém směru.
09:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Agrofert se podle soudu nemohl ucházet o veřejné zakázky, když byl Babiš premiérem

Střet zájmů Andreje Babiše (ANO) v době jeho prvního premiérského působení znemožňoval firmám z koncernu Agrofert nejenom přijímat dotace, ale také ucházet se o zakázky malého rozsahu z veřejných zdrojů. Plyne to z rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS).
16:04Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Vojenská policie zasahuje kvůli sbírce na drony v projektu Nemesis

Vojenská policie zasahuje podle informací agentury ČTK ohledně sbírky na drony v projektu Nemesis. Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala realizaci potvrdil a uvedl, že trestní věc se nachází teprve ve stadiu prověřování a že policie nezahájila žádné stíhání. Sbírku na drony organizuje spolek Skupina D, jehož čestným předsedou je náčelník generálního štábu Karel Řehka. K zakladatelům spolku patří herec Ondřej Vetchý, bezpečnostní analytik Milan Mikulecký a podnikatel a investor Jan Veverka.
před 6 hhodinami

Víkend má být chladný, zatažený a s trochou srážek

V Česku bude do konce týdne převážně zataženo a mlhavo, slunce a srážek bude pomálu. Teploty ve čtvrtek ještě vystoupají i přes deset stupňů Celsia, pak se začne ochlazovat a o víkendu může v noci i mrznout. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu.
08:23Aktualizovánopřed 10 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů probrali řešení Babišova střetu zájmů

Už v pondělí jmenuje prezident Petr Pavel novou vládu. Podle stran mířících do opozice bude klíčové sledovat mimo jiné, jak designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) naplní to, co slíbil, tedy že se vzdá Agrofertu. Některé důležité detaily Babišova plánu totiž doposud nejsou známy. „Nyní vnímáme, že stále hrozí, že bude zájem na tom, aby z polických rozhodnutí měla prospěch konkrétní rodina, případně dědicové,“ řekla v Událostech, komentářích předsedkyně pirátských poslanců Olga Richterová. Poslankyně Helena Válková (ANO) v debatě moderované Janou Peroutkovou uvedla, že ani ona neví, podle jakého právního režimu bude zřízena trustová struktura. Osobně se domnívá, že půjde o zahraniční model.
před 11 hhodinami
