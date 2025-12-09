Trump označil Evropu za skupinu národů v rozkladu se slabými lídry

Americký prezident Donald Trump označil v rozhovoru se serverem Politico Evropu za skupinu národů v rozkladu vedenou slabými lidmi, kteří selhávají v boji s migrací a neumí ukončit rusko-ukrajinskou válku. Šéf Bílého domu podle serveru naznačil, že podpoří ty evropské politické kandidáty, kteří odpovídají jeho vizi pro Evropu.
Trumpův výpad proti evropskému politickému vedení je jeho doposud nejostřejší kritikou západních demokracií, píše Politico. Připomíná, že země jako Německo a Francie mají už nyní s Trumpovou administrativou velmi napjaté vztahy.
Ohledně ruské agrese proti Ukrajině Trump tvrdil, že ji ukončí do 24 hodin po nástupu do úřadu. Dosud se mu to nepovedlo.