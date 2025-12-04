„Možný začátek diplomatických jednání,“ říká Maduro po hovoru s Trumpem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Venezuelský autoritář Nicolás Maduro potvrdil, že si zhruba před dvěma týdny telefonoval s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Rozhovor označil za zdvořilý a srdečný, nastínil také možný začátek diplomatických jednání. Spojené státy v posledních týdnech stupňují na Venezuelu tlak, neboť tvrdí, že Caracas podporuje obchodování s drogami. Do oblasti vyslaly bojové lodě a letadla.

„Hovořil jsem s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem. Mohu říci, že rozhovor proběhl v uctivém tónu, dokonce bych řekl, že byl srdečný,“ prohlásil Maduro ve středu večer tamního času ve veřejnoprávní televizi. „Zajdu ještě dál – pokud tento telefonát znamená, že se blížíme dialogu se vzájemným respektem mezi našimi zeměmi, pak dialog je vítán, diplomacie je vítána, protože my budeme vždy usilovat o mír,“ dodal Maduro.

Trump potvrdil hovor s Madurem, podrobnosti nesdělil
Donald Trump

Trump v neděli potvrdil dřívější zprávy amerických médií, že s Madurem hovořil. Agentura Reuters v pondělí s odvoláním na své zdroje napsala, že americký prezident v telefonátu, který se uskutečnil 21. listopadu a trval necelých patnáct minut, Madura vyzval, aby do týdne s rodinou opustil zemi.

Maduro údajně Trumpovi sdělil, že je ochoten Venezuelu opustit, pokud on i jeho rodina získají plnou právní amnestii včetně zrušení amerických sankcí a zastavení vyšetřování Mezinárodním trestním soudem kvůli zločinům proti lidskosti vůči opozici. Trump většinu těchto žádostí podle Reuters odmítl.

Reuters: Trump dal Madurovi lhůtu k odchodu z Venezuely. Už prý uplynula
Americký prezident Donald Trump

O víkendu Trump varoval, že vzdušný prostor nad Venezuelou bude zcela uzavřen, a tento týden oznámil, že Spojené státy už brzy zahájí pozemní operace proti drogovým kartelům v Latinské Americe.

Ve středu Trump na dotaz novináře v Oválné pracovně Bílého domu, zda "nátlaková kampaň" na Madura zabírá, odvětil: „Jestli to zabírá? To není nátlaková kampaň, je to mnohem víc, řekl bych. (...) Mluvil jsem s ním krátce, řekl jsem mu jen pár věcí. Uvidíme, jak to dopadne,“ dodal Trump. Popřel také spekulace, že s Madurem od té doby hovořil znovu.

Jsem ochoten jednat, vzkázal Trump Madurovi
Venezuelský vládce Nicolás Maduro (uprostřed) a ministr obrany Vladimir Padrino Lopez (vpravo) při vojenském cvičení

Spojené státy Madura neuznávají jako právoplatného prezidenta Venezuely. Podle amerických úřadů je Maduro jedním ze šéfů zločinecké organizace Kartel sluncí, kterou USA označují za teroristickou. Na Madura americká justice vypsala odměnu ve výši 50 milionů dolarů (přes miliardu korun).

USA mají nyní v karibské oblasti největší nasazení armádních lodí a vojáků za několik desetiletí a od září tam americká armáda útočí na plavidla, která podle ní pašují drogy. Při 21 takových útocích američtí vojáci zabili 82 lidí, které Pentagon označil za narko-teroristy, aniž by ale pro to předložil důkazy.

Možný válečný zločin, říkají o útoku na venezuelskou loď zákonodárci USA
Válečná loď, ilustrační snímek

