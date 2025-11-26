Jsem ochoten jednat, vzkázal Trump Madurovi


Horizont: Donald Trump je ochotný jednat s Nicolásem Madurem
Šéf Bílého domu Donald Trump v době rostoucího napětí mezi USA a Venezuelou prohlásil, že je ochoten jednat s venezuelským autoritářským vládcem Nicolásem Madurem. Vztahy mezi oběma zeměmi jsou napjaté a spekuluje se o možném americkému útoku na jihoamerickou zemi. Američané v posledních týdnech vyslaly do Karibiku jednotky s více než patnácti tisíci vojáky, včetně největší a nejmodernější letadlové lodě na světě USS Gerald R. Ford. Zároveň od září podnikají údery proti plavidlům s údajnými pašeráky drog.

Po požáru obytného komplexu v Hongkongu jsou desítky mrtvých

Při středečním požáru obytného komplexu v Hongkongu zahynulo nejméně 44 lidí a dalších 45 jich zůstává v kritickém stavu, píše agentura Reuters. Dalších 279 osob úřady pohřešují, uvedl správce města John Lee. V komplexu se nachází asi dva tisíce bytových jednotek a bydlí tam na 4,8 tisíce lidí. Policie zadržela v souvislosti s požárem tři muže.
včera

Nedaleko Bílého domu byli postřeleni příslušníci Národní gardy

Dva příslušníci americké Národní gardy byli po 20. hodině SEČ postřeleni nedaleko Bílého domu. Guvernér Západní Virginie Patrick Morrisey následně na síti X oznámil, že oba gardisté zemřeli, ale o pár minut později uvedl, že dostává „rozporuplné informace“. Podle ředitele FBI Kashe Patela jsou oba příslušníci v kritickém stavu.
včera

Jsem ochoten jednat, vzkázal Trump Madurovi

před 1 hhodinou

Armáda převzala moc v Guineji-Bissau

Po intenzivní střelbě v okolí prezidentského paláce v Guineji-Bissau oznámili armádní důstojníci úplné převzetí kontroly v zemi, píše AFP. Své sesazení později potvrdil i prezident Umaro Sissoca Embalóa, píše France 24. Střelba vypukla den předtím, než měly být oznámeny předběžné výsledky voleb. Důstojníci ve svém prohlášení uvedli, že uzavírají hranice a pozastavují volební proces. Vojáci zadrželi prezidenta i zástupce opozice.
včera

Členské země EU podpořily „chat control 2.0“

Zástupci členských států Evropské unie se ve středu shodli na návrhu, který má bojovat proti šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí na internetu. Česko hlasovalo proti. Součástí návrhu zůstává prolamování šifrované komunikace jako dobrovolné opatření, které mohou firmy přijmout, aby naplnily povinnost zamezit šíření škodlivého obsahu. Na finálním znění se bude muset Rada dohodnout s Evropským parlamentem.
včera

Bosna nedovolila Szijjártovi přistát v Republice srbské

Bosenský ministr obrany odmítl ve středu nechat přistát vojenský letoun s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártem v Republice srbské (RS) kvůli podpoře kroků nyní už odvolaného separatistického prezidenta Milorada Dodika ze strany Budapešti. Ministr obrany Zukan Helez uvedl, že Maďarsko neposkytlo vysvětlení, proč byl Szijjártó v letadle, které chtělo přistát v Banja Luce, hlavním městě Republiky srbské.
před 5 hhodinami

Reuters popsala, jak se ruský dokument stal „americkým mírovým plánem“

Takzvaný mírový plán ukončení války na Ukrajině, který představily Spojené státy a který byl zveřejněn minulý týden, ve skutečnosti vychází z dokumentu, který vypracovalo Rusko a který Moskva v říjnu předložila administrativě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Napsala to ve středu agentura Reuters s odvoláním na tři informované zdroje. Podle Reuters se tak poprvé potvrdilo, že dokument se stal klíčovým podkladem pro „americký mírový plán“.
před 5 hhodinami

V Británii poprvé v historii unikl návrh rozpočtu

Britská labouristická ministryně financí Rachel Reevesová v parlamentu představila návrh rozpočtu, kde počítá s dalším zvýšením daní. To ostře kritizuje opozice. Dokument o necelou hodinu dříve unikl na veřejnost, což se dosud nikdy nestalo, incident proto vyvolal pozdvižení. Úřad pro rozpočtovou odpovědnost se omluvil a oznámil, že věc vyšetří.
před 8 hhodinami
