USA zvažují, zda vyslat zástupce na jednání o Ukrajině v Evropě, řekl Trump

Spojené státy stále zvažují, zda vyšlou svého zástupce na víkendové jednání o Ukrajině, které se očekává v Paříži. Podle agentury Reuters to řekl v noci na pátek SEČ americký prezident Donald Trump. Podle něj bude záležet na tom, zda bude šance na úspěch jednání. Jednání se zřejmě budou týkat návrhu Spojených států na ukončení války na Ukrajině.
„Sobotního jednání v Evropě se zúčastníme, pokud se budeme domnívat, že je dobrá šance na úspěch,“ uvedl Trump. Již ve čtvrtek Bílý dům uvedl, že americký prezident je velmi otrávený postupem obou stran a že se Spojené státy odmítají účastnit bezvýsledných jednání.
Spojené státy, Ukrajina a evropské země, které podporují Kyjev, vedou v posledních týdnech jednání na různých úrovních, která podnítil americký návrh na zastavení ruské války na Ukrajině. Podle informací tisku původní americký návrh doznal změn.
Ve středu Ukrajina zaslala Spojeným státům svůj upravený text. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek označil za hlavní sporné body v jednáních s Američany budoucí postavení Donbasu a také Záporožské jaderné elektrárny, kterou nyní okupují ruská vojska. K eventuálním územním ústupkům by se podle něj měl vyjádřit ukrajinský lid v referendu či volbách.