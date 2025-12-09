Zelenskyj: Jsem připraven uspořádat volby. S bezpečností mají pomoct USA i Evropa




Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle médií v úterý prohlásil, že je připraven uspořádat na Ukrajině volby. Požádá Američany a Evropany, aby pomohli zajistit bezpečnost, a také parlament o nezbytné změny v ukrajinském právu, aby bylo možné hlasování uspořádat i během války.

Zelenskyj odmítl podezření, že „se drží křesla“, a proto pokračuje ve válce. Zdůraznil, že volby lze uspořádat pouze při zajištění bezpečnosti občanů. „Jsou dvě podmínky pro uspořádání voleb. První je bezpečnost a jak ji zajistit během náletů a útoků. A druhá je právní základ pro legitimitu voleb,“ upozornil ukrajinský lídr dle serveru RBK-Ukrajina.

„Jsem připraven na volby. Navíc požádám USA, aby pokud možno společně s evropskými kolegy zajistily bezpečnost pro jejich uspořádání. Pak Ukrajina během šedesáti až devadesáti dnů bude na uspořádání voleb připravena,“ prohlásil.

Ukrajina a Evropa jsou připraveny předložit USA verzi mírového plánu, řekl Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Příprava nového volebního zákona

Prezident Ukrajiny také vyzval poslance země, aby připravili příslušné návrhy novely volebního zákona. „Zítra (ve středu) budu na Ukrajině. Očekávám návrhy od partnerů a poslanců a jsem připraven jít do voleb,“ shrnul podle serveru. Ten připomněl, že jeden z 28 bodů amerického mírového plánu hovořil o uspořádání voleb na Ukrajině během sto dní po ukončení ruské války proti sousední zemi.

Ruský vládce Vladimir Putin tvrdí, že nelegitimita Zelenského brání uzavřít mírovou dohodu s Kyjevem. Americký prezident Donald Trump v rozhovoru poskytnutém serveru Politico vyzval Ukrajinu, aby vyhlásila nové volby. „Už dlouho neměli volby. Víte, mluví o demokracii, ale dostává se to do bodu, kdy to už demokracie není,“ tvrdil šéf Bílého domu.

Putin, z jehož rozkazu ruská armáda v únoru 2022 na Ukrajinu vpadla, odmítal uznat legitimitu Zelenského právě s odkazem na to, že setrvává ve funkci, ačkoliv se původně prezidentské volby měly v zemi konat na konci loňského března. Kyjev to dosud odmítal s tím, že volby nelze uspořádat za válečného stavu a v situaci, kdy část území této suverénní země ovládají okupační síly.

Zelenského podpořili evropští lídři i domácí oponenti
Volodymyr Zelenskyj

