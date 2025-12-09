Zelenskyj je na návštěvě Vatikánu. K trvalému míru je potřeba dialog, řekl papež


Papež Lev XIV. na úterním setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který je na návštěvě Itálie, uvedl, že je zapotřebí pokračovat v dialogu s cílem dosáhnout spravedlivého a trvalého míru na Ukrajině. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na prohlášení Vatikánu.

Papež zdůraznil, že „je třeba pokračovat v dialogu, a vyjádřil naléhavé přání, aby současné diplomatické iniciativy vedly ke spravedlivému a trvalému míru“, uvedla v prohlášení ke schůzce papežova kancelář. Podle prohlášení Vatikánu se také diskutovalo o otázkách válečných zajatců a o nutnosti zajistit návrat ukrajinských dětí k jejich rodinám. Vatikán v otázce dětí zprostředkovává jednání mezi Kyjevem a Moskvou.

Zelenskyj následně na síti X napsal, že jeho země si „hluboce váží“ veškeré podpory a humanitární pomoci ze strany Vatikánu. „Papeže jsem informoval o diplomatickém úsilí se Spojenými státy o dosažení míru. Projednali jsme další kroky a zprostředkování Vatikánu zaměřené na navrácení našich dětí unesených Ruskem,“ uvedl.

V souvislosti s únosy ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska vydal Mezinárodní trestní soud v Haagu v roce 2023 zatykač na ruského vůdce Vladimira Putina, z jehož rozkazu ruská armáda v únoru 2022 zahájila invazi na Ukrajinu.

Zelenskyj se s papežem setkal v jeho letním sídle Castel Gandolfo, které leží asi 25 kilometrů jihovýchodně od Vatikánu. Odpoledne kolem 15. hodiny se má ukrajinský prezident sejít v Římě s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.

Setkání s papežem a Meloniovou následuje po pondělních jednáních Zelenského s lídry Británie, Francie a Německa i s čelnými představiteli Evropské unie, jejichž cílem bylo vyjádřit podporu napadené zemi a vyvážit návrh dohody mezi Ukrajinou a Ruskem navržený Spojenými státy.

Zelenskyj po pondělních schůzkách uvedl, že Ukrajina s Evropou chtějí svůj návrh podoby mírového plánu dokončit do úterý, aby ho mohly předat Spojeným státům.

