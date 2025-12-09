Unijní podpora Ukrajiny je neochvějná, uvedli po schůzi se Zelenským lídři EU


před 14 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Unijní podpora Ukrajiny zůstává při pokračujících mírových rozhovorech neochvějná, shodli se po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady António Costa. Zelenskyj označil společný postup se zástupci Evropské unie (EU) a generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem za koordinovaný a konstruktivní, uvedly agentury Reuters a DPA.

„Cílem je silná Ukrajina, jak na bitevním poli, tak u jednacího stolu,“ uvedli v prohlášení na síti X oba zástupci EU. Znovu zdůraznili důležitost nezávislosti napadené země a dlouhodobých bezpečnostních záruk, které byly podle von der Leyenové a Costy hlavním tématem rozhovorů.

Ukrajinský prezident na X připojil, že se zástupci EU a NATO hovořil o probíhajících diplomatických jednáních. „Podrobně jsme se věnovali naší spolupráci s americkými partnery v úsilí o dosažení míru, zajištění bezpečnostních záruk a posílení naší odolnosti. Mluvili jsme také o programu PURL a možných půjčkách. Naše postoje se shodují ve všech otázkách,“ doplnil Zelenskyj.

Zelenskyj označil jednání s Američany za „konstruktivní, ale nelehká“
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Ukrajinský prezident se v pondělí setkal v Londýně s britským premiérem Keirem Starmerem, prezidentem Francie Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Friedrichem Merzem. Následně podle Reuters uvedl, že Ukrajina a Evropa by chtěly svůj návrh podoby mírového plánu dokončit do úterý, aby ho mohly předat Spojeným státům. Zopakoval také, že Ukrajina se nemůže vzdát svého území ve prospěch Ruska, ale že USA hledají kompromis.

Revidovaný plán obsahuje dle Zelenského dvacet bodů, shoda dle něj nepanuje právě v otázce „vzdání se území“, které v rozporu s mezinárodním právem požaduje Rusko. Jeho vojska napadla Ukrajinu v únoru 2022, od té doby se země se západní podporou agresi brání.

Ukrajina s Evropou do úterý dokončí návrh mírového plánu a předají ho USA, řekl Zelenskyj
Německý kancléř Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a francouzský prezident Emmanuel Macron

