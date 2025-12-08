Zelenskyj označil jednání s Američany za „konstruktivní, ale nelehká“

Za konstruktivní, ale nelehké označil v noci na pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj několikadenní rozhovory ukrajinské delegace se zástupci Spojených států o americkém mírovém plánu, na němž se Kyjev neměl možnost podílet. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že jej ukrajinský protějšek zklamal tím, že prý „plán ani nečetl“, napsaly agentury Reuters a AFP.
Zelenskyj si v sobotu telefonoval se zvláštním americkým vyslancem Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem, s nimiž předtím tři dny na Floridě jednali předseda ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov a náčelník generálního štábu Jurij Hnatov.
„Američtí zástupci znají základní ukrajinské pozice,“ uvedl Zelenskyj podle Reuters. „Rozhovory byly konstruktivní, i když ne lehké,“ dodal prezident.
V pondělí chce o výsledcích jednání a aktuální situaci hovořit s lídry Velké Británie, Francie a Německa v Londýně.
Američané v listopadu představili mírový plán, který Kyjev a evropské země považovaly za výrazně proruský a navrhli úpravy. Washington následně prezentoval novou verzi plánu. Ruský vládce Vladimir Putin, jehož země agresi na Ukrajině spustila, tvrdí byl ochoten o první verzi vyjednávat. Ve čtvrtek následně prohlásil, že k částem nové podoby plánu má Moskva výhrady.
„Mluvili jsme s Putinem, mluvili jsme s vůdci Ukrajiny, především se Zelenským, prezidentem Zelenským, a já musím říci, že jsem trochu zklamán, že prezident Zelenskyj ještě nečetl ten návrh,“ uvedl Trump v neděli během večerní slavnosti ve Washingtonu novinářům bez dalšího vysvětlení.
Šéf Bílého domu již několikrát Zelenského kritizoval například za malou ochotu přenechat Rusku ukrajinské území za účelem dojednání míru. Kritická slova na adresu Putina, který podle evropských či ukrajinských politiků nejeví opravdový zájem o mír a chce pokračovat v bojích, volí Trump méně často, i jeho přístupem ale již byl podle svých slov několikrát zklamán.