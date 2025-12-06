Zelenskyj by v pondělí mohl jednat se Starmerem, Macronem a Merzem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před novináři prohlásil, že nejspíše v pondělí navštíví Londýn. Schůzky v sídle předsedy britské vlády se vedle premiéra Keira Starmera zúčastní také francouzský prezident Emmanuel Macron, který už účast potvrdil, a německý kancléř Friedrich Merz, píše server Independent. Schůzka v britské metropoli má následovat po jednáních o ukončení války s Ruskem, která vede ukrajinská delegace s Američany na Floridě.
„Do Londýna určitě pojedu, nejspíše v pondělí,“ řekl Zelenskyj serveru RBK-Ukrajina. Ještě předtím chce hovořit se členy ukrajinské delegace, která nyní ještě jedná v USA o mírovém plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zelenskyj očekává, že s vedoucím delegace Rustemem Umerovem bude mluvit o rozhovorech s americkými vyjednávači telefonicky.
Trumpův plán podle médií měl zprvu 28 bodů, z nichž některé nicméně fakticky opakovaly maximalistické požadavky Ruska vůči Ukrajině pro skončení války. Následovala jednání mezi USA a Ukrajinou, nejprve v Ženevě a pak v Miami.
V Kremlu delegace ke kompromisu nedospěly
O upraveném návrhu v týdnu pět hodin rokovali američtí vyjednávači s ruským vůdcem Vladimirem Putinem v Kremlu. Podle Putinova poradce Jurije Ušakova se nepodařilo dospět ke kompromisu, ale jednání mají pokračovat, připomněl ukrajinský server a dodal, že Ukrajincům se podařilo dohodnout s Američany 20 bodů, přičemž ty nejkontroverznější otázky ale zůstávají otevřeny dál.
Premiér Starmer využije pondělního setkání se Zelenským, Macronem a Merzem k tomu, aby vyjádřil britskou podporu Ukrajině, píše Independent. Na Downing Street se bude také diskutovat o aktuálních rozhovorech mezi americkými a ukrajinskými představiteli, jejichž cílem je nalezení dohody zaručující bezpečnost Ukrajiny po skončení války. Ale mír na Ukrajině, na kterou Rusko podniklo další masivní útok dronů a střel, se stále jeví jako vzdálená vyhlídka," napsal server.