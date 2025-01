Černá Hora čelí ruským kybernetickým útokům, i kvůli ambicím vstupu do EU

Černá Hora kvůli svým ambicím stát se členem Evropské unie (EU) i členství v NATO čelí počítačovým útokům z Ruska. V boji proti nim nově pomůžou specialisté z českého úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podpořit balkánskou zemi v její cestě do sedmadvacítky přijel i prezident Petr Pavel.

Terčem masivní kybernetické kampaně je šestisettisícová balkánská země nejpozději od léta 2017, kdy rozšířila řady NATO. Moskva to dodnes vnímá jako nepřijatelnou ztrátu v tradiční sféře vlivu.

Do evropské rodiny chce dvě dekády po českém vstupu dalších deset států

Analytik z Digitálního forenzního centra Marko Banovič sdělil, že až 53 procent obyvatel Černé Hory věří, že NATO má pro zemi alespoň částečně negativní dopad. „A podobné údaje mluví v neprospěch Spojených států. Takže se to (Rusům) docela daří,“ dodal.

Problém je, že v páté nejchudší zemi starého kontinentu je velice nízká digitální gramotnost a dosah ruské propagandy má tak velký dosah. Potvrzuje to i student psychologie a příležitostný fotograf Damjan. Při pravidelném čtení zpráv se nemůže dezinformacím vyhnout.

Nyní navíc země čelí nové hybridní frontě kvůli vládnímu plánu vstoupit do EU. V tomto úsilí přijel hornatou zemi podpořit prezident Petr Pavel.

„Pokud nechceme, aby západní Balkán byl zdrojem nestability napětí, které se bude promítat i k nám, ať už ve formě migrace, nebo rizik, tak je v našem zájmu, aby země této oblasti byly postupně integrovány,“ uvedl prezident Pavel.

S obranou kyberprostoru pomůže NÚKIB

Obranu černohorského kyberprostoru má po sérii masivních útoků z roku 2022 na starosti analytické středisko v hlavním městě Podgorica a nově mu bude pomáhat také český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

„Zajišťování kybernetické bezpečnosti je o mezinárodní kooperaci. Žádný stát sám o sobě dnes nezvládne zajistit svou bezpečnost bez partnerů. I proto se zde snažíme působit,“ vysvětlil ředitel NÚKIBu Lukáš Kintr.

Černá Hora drží status kandidátské země už čtrnáct let. Místní lídři mluví o připojení k sedmadvacítce do roku 2028, do té doby ale země musí nejprve vyřešit například reformu soudnictví.