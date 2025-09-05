Slovenský premiér Robert Fico (Smer) podpořil bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, jež se od února 2022 brání plnohodnotné ruské vojenské invazi. Po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se Fico rovněž vyslovil za co nejrychlejší nastolení míru v rusko-ukrajinské válce. Současně poukázal na přetrvávající rozdílné názory mezi Bratislavou a Kyjevem v otázce energetiky. Zelenskyj označil setkání za smysluplné. Vzájemný dialog podle něj bude pokračovat.
Fico po setkání se Zelenským podpořil bezpečnostní záruky pro Ukrajinu
Slovenského premiéra, jehož často kritizuje kvůli blízkým vztahům s ruským vládcem Vladimirem Putinem, také Zelenskyj informoval o výsledcích svého čtvrtečního telefonátu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Šéf Bílého domu evropské země vyzval, aby přestaly odebírat ruskou ropu, jejíž prodej pomáhá Moskvě financovat agresi na Ukrajině. Právě Slovensko přitom usiluje o pokračování dodávek ropovodem Družba, o jejichž ukončení se Kyjev snaží. Fico Trumpova slova před novináři komentovat nechtěl. Vyslovil se ale pro vznik systému, který každé zemi zajistí bezpečné dodávky energií za přiměřené ceny.
„Děkuji vám za tuto návštěvu. Měli jsme smysluplný rozhovor. Je důležité, že mezi námi probíhá tento dialog, budeme v něm pokračovat,“ řekl Zelenskyj po setkání s Ficem. Dodal, že nynější tlak na Moskvu ohledně ukončení války je nedostatečný.
Slovenský premiér dal opět najevo, že nesouhlasí s ukrajinskými útoky na ruskou ropnou infrastrukturu. Tyto útoky v srpnu vyústily v opakované přerušení dodávek ruské suroviny na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba.
Zelenskyj v pátek řekl, že Ukrajina reaguje na ruské útoky na svou energetickou infrastrukturu a že tak bude činit i nadále. Kyjev je podle něj připraven zajistit bezpečnou přepravu ropy a plynu přes své území na Slovensko, pokud nepůjde o ruské suroviny.
„Přeji vám spravedlivý mír“
„Přeji vám dobrý, spravedlivý mír. Přeji vám, aby jste co nejrychleji našli řešení, co se týče bezpečnostních záruk. Podporujeme všechny iniciativy, které vedou k příměří, které vedou k míru,“ prohlásil čtyřnásobný premiér Fico po vůbec první oficiální bilaterální schůzce se Zelenským od svého předloňského návratu do čela slovenské vlády.
„Věřím, že navzdory odlišným názorům, které máme, jsou vztahy mezi Slovenskem a Ukrajinou jsou odsouzené k lepšímu a kvalitnějšímu charakteru,“ dodalk Fico, jenž letos na Zelenského opakovaně slovně útočil. Učinil tak například po ukončení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu, když země loni neprodloužila platnost příslušné smlouvy s ruskou stranou.
Fico v pátek také řekl, že na druhou polovinu října navrhl další společné jednání slovenské a ukrajinské vlády.
Ukrajina usiluje o ukončení přepravy ruské ropy, po kterém nyní volá i Trump, jehož cílem je přivést Rusko a Ukrajinu k dohodě o míru. Zatímco Zelenskyj opakuje, že je pro co nejrychlejší zastavení bojů a je připraven se ihned na neutrální půdě sejít s Putinem, ruský vůdce si klade dodatečné podmínky.