Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona dvacet šest zemí přislíbilo svou účast v zajištění budoucího míru na Ukrajině, ať už na zemi, na moři či ve vzduchu. Základem bezpečnostních garancí však budou místní ozbrojené síly, uvedl po videokonferenci s koalicí ochotných v Paříži šéf NATO Mark Rutte. Zástupci států podporujících napadenou zemi se poté společně s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským telefonicky spojili s prezidentem USA Donaldem Trumpem.
Přes dvacet zemí slíbilo Ukrajině zapojení v mírových jednotkách, řekl Macron
Podle Rutteho se americkému prezidentovi Trumpovi podařilo uvolnit napětí a spojenci Ukrajiny nyní připravují záruky pro okamžik zahájení jednání o míru tak, aby si byl ukrajinský prezident Zelenskyj jistý podporou všech spojenců. „Základem garancí budou ukrajinské ozbrojené síly,“ řekl Rutte.
Jednání v Paříži se konalo na pozvání francouzského prezidenta Macrona. Lídři zemí podporujících Ukrajinu ve válce s Ruskem na něm měli jednat o bezpečnostních zárukách. Schůzky se účastnil také Zelenskyj a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Rutte, který se v Praze účastní konference o obraně, se k jednání připojil s premiérem Petrem Fialou (ODS) na dálku ze Strakovy akademie. Podle Fialy je pro dosažení míru potřeba vytvořit robustní bezpečností záruky pro Ukrajinu. Zdůraznil, že je na tom silná shoda.
Německý kancléř Friedrich Merz po jednání řekl, že Evropané jsou připraveni se na silných bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu výrazně podílet. Dodal, že Evropa zvýší tlak na Rusko prostřednictvím sankcí, pokud bude Moskva dál používat zdržovací taktiku ve válce proti Ukrajině i při snahách o její ukončení. Dalšími sankcemi Rusku pohrozil i hostitel summitu Macron. Podle Merze Evropané nadále usilují o to, aby se uskutečnila vrcholná schůzka, jejímž účastníkem by byl i Zelenskyj.
Britský ministr obrany John Healey před schůzkou sdělil serveru BBC, že spojenci Ukrajiny jsou připraveni zemi vojensky podporovat a zasadit se o vyjednání mírové dohody. Uvedl, že země koalice navrhují také možnost vyvinout další ekonomický tlak na ruského vládce Vladimira Putina.
Macron přivítal Zelenského v Elysejském paláci už ve středu večer a prohlásil, že Evropa je připravena zaručit bezpečnost Ukrajiny od chvíle podpisu mírové dohody. Oba politici však zároveň dali najevo pochybnosti, zda Putin, na jehož rozkaz pokračují útoky na ukrajinská města, skutečně chce válku ukončit. Macron a dalších 35 evropských lídrů hovoří o možnosti vyslání mírových jednotek, což však Putin odmítá.
Na setkání koalice byl podle agentury AP přítomný také speciální vyslanec Spojených států Steve Witkoff, se kterým se Zelenskyj bilaterálně sešel před hovorem s Trumpem. Ukrajinský prezident dříve informoval, že chce se svým americkým protějškem jednat o dalších sankcích proti Rusku.
Ukrajina se už čtvrtým rokem brání plnohodnotné ruské ozbrojené agresi. Ruská vojska vpadla do sousední země v únoru 2022 na rozkaz svého vládce Vladimira Putina.