Trump chce vyslat na Ukrajinu americké soukromé vojenské firmy, píše The Telegraph

Prezident USA Donald Trump navrhuje zapojení amerických soukromých vojenských společností do bezpečnostních záruk Ukrajině, která se brání plnohodnotné ruské invazi, píše britský list The Telegraph. Vojenské firmy by se mohly podílet na posilování opevnění či ochraně amerických obchodních zájmů na Ukrajině. Trump již dříve odmítl, že by na Ukrajině byly rozmístěny jednotky americké armády.
List The Telegraph napsal, že šéf Bílého domu Donald Trump údajně v rámci jednání s evropskými státy o potenciálních bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu navrhl zapojit americké soukromé vojenské společnosti, aby doplnily úsilí partnerů starého kontinentu.
Soukromé společnosti by se mohly podílet na posilování opevnění, budování nových vojenských základen i na ochraně amerických obchodních zájmů na Ukrajině. Jejich přítomnost by představovala další odstrašující faktor, který by odradil ruského vládce Vladimira Putina od porušení případného příměří, píše list.
Náhradní řešení
Tento Trumpův plán je připravován jako náhradní řešení poté, co prezident USA prohlásil, že americké jednotky na Ukrajině rozmístěny nebudou.
Využití soukromých firem by také umožnilo Trumpovi uklidnit obavy jeho příznivců z hnutí MAGA, kteří jsou proti zahraniční intervenci, a zároveň by mu poskytlo další obchodní příležitost, kterou by mohl prosazovat, uvádí The Telegraph.
Návrh se údajně projednává spolu s dalšími opatřeními, na kterých se dohodly státy koalice ochotných vedené Francií a Spojeným královstvím, doplnil server Ukrajinska pravda.
Všechny podrobnosti, které zahrnují střežení vzdušného prostoru, výcvik a námořní mise v Černém moři, by mohly být dle The Telegraph oznámeny již brzy, a to po týdnech diplomatické činnosti vyvolané rozhovory Trumpa s Putinem na Aljašce.
Dříve deník Financial Times informoval, že Trump také zvažoval umožnit rozmístění čínských mírových sil na Ukrajině, Bílý dům to však označil za lež.
