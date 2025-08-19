Jedním z klíčových témat jednání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a dalších zástupců Evropy s prezidentem USA Donaldem Trumpem v Bílém domě byly bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Trump řekl, že Spojené státy pomohou zaručit poválečnou bezpečnost Ukrajiny. Záruky mohou být podle finského prezidenta Alexandera Stubba podobné článku 5 smlouvy NATO o kolektivní obraně. Jejich přesné parametry ani přesná role Spojených států ale zatím známé nejsou.
USA pomohou zaručit bezpečnost Ukrajiny, slíbil Trump
„Pokud jde o bezpečnost, bude zde velká pomoc,“ řekl Trump novinářům k projednávaným bezpečnostním zárukám a dodal, že se zapojí i evropské země. „Jsou první obrannou linií, ale my jim pomůžeme.“ Zelenskyj označil slib za „významný krok vpřed“ a sdělil, že záruky budou „formalizovány na papíře během příštího týdne až deseti dnů“.
„Děkuji prezidentu Trumpovi za pozvání a za dnešní (pondělní) speciální formát našeho setkání. Děkuji také všem lídrům, kteří s námi dnes byli. (...) Dnešek byl důležitým krokem, demonstrací skutečné jednoty mezi Evropou a Spojenými státy,“ uvedl podle agentury Reuters Zelenskyj. „Lídři osobně přijeli podpořit Ukrajinu a prodiskutovat vše, co nás přiblíží ke skutečnému míru, ke spolehlivé bezpečnostní architektuře, která ochrání Ukrajinu a celou Evropu,“ dodal.
Kromě Zelenského, kterého Trump v Bílém domě přijal jako prvního, se multilaterálního jednání zúčastnila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, německý kancléř Friedrich Merz, finský prezident Alexander Stubb, prezident Francie Emmanuel Macron, italská premiérka Giorgia Meloniová či britský ministerský předseda Keir Starmer. Na místě byl také generální tajemník NATO Mark Rutte. Jednání se uskutečnilo několik dní poté, co se Trump na Aljašce setkal s ruským vládcem Vladimirem Putinem.
Na zárukách by se podle Merze měla podílet celá Evropa
Evropští lídři hodnotili schůzku v Bílém domě veskrze pozitivně. Německý kancléř Merz podle agentury DPA vyjádřil s jednáním v Bílém domě spokojenost, vidí pokrok na cestě k míru na Ukrajině. „Moje očekávání byla nejen splněna, ale i překonána. Mohlo to dopadnout jinak,“ řekl o „osudových dnech pro Ukrajinu a pro Evropu“.
Otázka, kdo se bude na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu podílet a do jaké míry, se ještě musí projednat mezi evropskými partnery a vládou USA, uvedl kancléř. „Je naprosto jasné, že by se měla podílet celá Evropa,“ sdělil.
Generální tajemník NATO Mark Rutte podle DPA označil Trumpův závazek účasti na bezpečnostních zárukách za důležitý krok. „Toto je skutečně průlom,“ prohlásil.
Trump v pondělí večer SELČ mluvil také s Putinem. „Americký prezident hovořil s ruským vládcem telefonicky a dohodl se, že se v příštích dvou týdnech uskuteční schůzka mezi ruským a ukrajinským prezidentem,“ uvedl německý kancléř podle agentury Reuters. Trump podle něj souhlasil s tím, že následně svolá další, třístrannou schůzku, aby jednání mohla skutečně začít.