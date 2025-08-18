Donald Trump ve Washingtonu přivítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Pondělní očekávaná schůzka následuje po pátečním setkání amerického prezidenta a ruského vládce Vladimira Putina, po němž Trump změnil svůj názor na postup ve vyjednávání a namísto příměří začal preferovat rovnou vyjednání mírové dohody. Do Bílého domu na jednání s prezidentem USA o rusko-ukrajinské válce přijeli také vrcholní evropští představitelé nebo šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Na tiskové konferenci předcházející jednání se Zelenským a evropskými lídry Trump oznámil, že vzápětí se spojí telefonicky s Putinem.
SledujteZačalo jednání Trumpa se Zelenským o rusko-ukrajinské válce
Trump ještě nedlouho před pátečním jednáním s Putinem hrozil, že pokud Rusko nenavrhne uzavřít příměří, uvalí na něj tvrdé sankce. Po jednání na Aljašce s Putinem, které šéf Bílého domu označil za „extrémně produktivní“, ovšem prezident USA otočil a oznámil, že prosazuje přímé přikročení k mírové dohodě bez předchozího příměří. Svůj úmysl přikročit přímo k mírové dohodě Trump potvrdil i v rámci tiskové konference před jednáním s ukrajinským prezidentem.
Podle webu Axios by přitom Trump rád uspořádal již v pátek třístranné rozhovory zahrnující jak prezidenta Ukrajiny, tak Putina, na jehož pokyn ruská armáda v únoru 2022 zahájila plnohodnotnou invazi na Ukrajinu a již více než dva a půl roku tak bombarduje ukrajinská města.
Putin podle listu Financial Times požaduje pro uzavření mírové dohody stažení ukrajinské armády z Doněcké a Luhanské oblasti, což může podle zdrojů listu být pro Zelenského nepřijatelná podmínka. Trumpův zvláštní vyslanec Steve Witkoff uvedl, že Putin souhlasil s „robustními“ bezpečnostními zárukami pro Kyjev včetně ujednání rovnajících se článku 5 Washingtonské smlouvy, který garantuje společnou obranu členů NATO, píše BBC.
Na dotaz novinářů ohledně možných bezpečnostních záruk prezident Ukrajiny odpověděl, že „veškeré“, a poté specifikoval, že Ukrajina potřebuje mimo jiné vybavení, zbraně, silnou armádu, zpravodajské informace, podporu USA a dalších spojenců, bezpečnostní záruky a silný a trvalý mír.
Trump nicméně v noci na pondělí SELČ zároveň vyloučil možnost vstupu Ukrajiny do NATO nebo jejího znovuovládnutí poloostrova Krymu, nelegálně okupovaného Ruskem od roku 2014, dodává britská veřejnoprávní stanice.
Zelenského doprovází skupina evropských lídrů
Do hlavního města USA přicestovali na vícestranné rozhovory s Trumpem i představitelé evropských států a Evropské unie. Rozhovorů se má zúčastnit i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz, italská premiérka Giorgia Meloniová, britský premiér Keir Starmer, finský prezident Alexander Stubb nebo generální tajemník NATO Mark Rutte.
„Situace před zítřejšími rozhovory ve Washingtonu je mimořádně vážná, a to nejen pro Ukrajinu, ale i pro Evropu,“ prohlásil francouzský prezident v neděli po koordinačním jednání takzvané koalice ochotných.
Jejich společným cílem je mimo jiné, aby setkání mezi prezidenty USA a Ukrajiny neeskalovalo v otevřený verbální konflikt, podobně jako na jejich únorové schůzce ve Washingtonu. Přičemž po úvodní tiskové konferenci před novináři může být v tomto ohledu ukrajinská delegace spokojena, píše BBC.