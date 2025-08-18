Americký prezident Donald Trump vyloučil návrat Krymu Ukrajině i případný vstup Ukrajiny do NATO. Vyjádřil se v tom smyslu v noci z neděle na pondělí na své sociální síti Truth Social. Zároveň vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby umožnil ukončení otevřené války, kterou proti Ukrajině v únoru roku 2022 rozpoutalo Rusko. Podle Trumpa ji Zelenskyj, kterého v pondělí přijme v Bílém domě, může ukončit „téměř okamžitě“.
Trump odmítl, že by Ukrajina mohla vstoupit do NATO
Podrobnosti připravujeme.