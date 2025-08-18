V Bílém domě začalo v pondělí večer SELČ multilaterální jednání o rusko-ukrajinské válce mezi prezidentem USA Donaldem Trumpem a zástupci několika evropských zemí a mezinárodních institucí, účastní se jej také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Debata lídrů navazuje na páteční summit Trumpa s ruským vládcem Vladimirem Putinem. Šéf Bílého domu po něm v rozhovoru pro Fox News uvedl, že se šéfem Kremlu řešil i možnou výměnu území mezi Moskvou a Kyjevem, další podrobnosti však nesdělil.
Po schůzce Trumpa se Zelenským se k jednání přidali i evropští lídři
V pondělí vpodvečer SELČ se Trump v Bílém domě sešel zvlášť se Zelenským. Jednání, které americký prezident označil jako „velký den v Bílém domě“, předcházela ještě „přípravná schůzka“ ukrajinského prezidenta s evropskými lídry.
Debaty s Trumpem se účastní šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, německý kancléř Friedrich Merz, finský prezident Alexander Stubb, prezident Francie Emmanuel Macron, italská premiérka Giorgia Meloniová či britský ministerský předseda Keir Starmer. Na místě je také generální tajemník NATO Mark Rutte.
Podle Trumpa je možnost uzavření dohody, která by zajistila mír na Ukrajině, reálná. Americký prezident také prohlásil, že by byl raději, kdyby bylo možné dosáhnout okamžitého klidu zbraní, ale vyjádřil naději, že půjde uzavřít dohodu, která bude sloužit jako odstrašující prostředek vůči další agresi.
Trump také sdělil, že po jednáních se Zelenským a evropskými státníky má v plánu telefonát s Putinem, s nímž se osobně sešel v pátek na Aljašce. V této souvislosti šéf Bílého domu i jeho ukrajinský protějšek hovoří o možnosti uspořádat trojstranné jednání.
Evropští lídři zmínili tlak na Moskvu
Německý kancléř Merz či francouzský prezident Macron v krátkých vystoupeních před kamerami na úvod schůzky zdůraznili potřebu rychlé dohody o příměří, která by ukončila aktuální násilí. „Neumím si představit další setkání bez příměří, pracujme tímto směrem a zkusme vyvinout tlak na Rusko,“ prohlásil německý kancléř. Macron zmínil také možnost uspořádat čtyřstranné jednání, kde by kromě Zelenského, Putina a Trumpa byli přítomni také zástupci Evropy.
Trump zopakoval, že očekává, že Putin „brzy propustí“ více než tisíc ukrajinských vězňů. O této dohodě už informoval minulý pátek po summitu s ruským diktátorem na Aljašce v rozhovoru pro Fox News. „Myslím, že uvidíte, že Putin by také opravdu rád něco udělal,“ podotkl Trump na začátku schůzky se Zelenským. Očekává prý „opravdu pozitivní kroky“ po dohodě o trojstranném setkání mezi Zelenským a Putinem.
„Vím, že je tam přes tisíc vězňů, a vím, že je propustí. Možná je propustí velmi brzy, třeba okamžitě, což je podle mě skvělé,“ sdělil Trump.
