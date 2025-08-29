Ministři obrany Evropské unie podpořili rozšíření vojenské mise, aby v případě příměří mohla Ukrajině poskytovat výcvik a poradenství, uvedla po setkání v Dánsku šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Změna pověření mise by podle diplomatů vyžadovala jednomyslný souhlas všech členských států EU, píše Reuters. Česko na jednání zastupovala ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
Putin se vysmívá mírovému úsilí, řekla Kallasová
„Viděli jsme včera (ve čtvrtek) další velký útok na Kyjev, který zasáhl i misi EU. Tyto útoky ukazují, že Putin se jen vysmívá jakémukoli mírovému úsilí,“ řekla před jednáním Kallasová. Čtvrteční raketový a dronový útok na ukrajinské hlavní město si podle pátečního vyjádření tamních úřadů vyžádal 23 obětí. V souvislosti se zvýšením tlaku na Rusko hovořila Kallasová o práci na dalším, v pořadí už devatenáctém balíčku sankcí proti Moskvě.
Podle litevské ministryně obrany Dovilé Šakalienéové je naděje na možná mírová jednání přinejmenším naivní. „Putin si jen levně kupuje čas na zabití dalších lidí a předstírá určitou ochotu, že by možná zastavil své vlastní vražedné kroky,“ uvedla Šakalienéová. „Litevská pozice je jasná, Putinovi nelze věřit,“ dodala.