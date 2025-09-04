Rusko a Čína se snaží měnit světový řád a podkopávat svobodu a bezpečnost ve světě, prohlásil na Pražském obranném summitu generální tajemník NATO Mark Rutte. Nutností tak podle něj je mnohem více investovat do obrany. Mezi řečníky summitu je také švédský ministr obrany Pal Jonson, náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka či vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jiří Šedivý.
„Čelíme zásadním a dlouhodobě trvajícím hrozbám. Rusko a Čína silně investují, aby modernizovaly a posílily svoji armádu. (...) Není to jen proto, aby se mohly ukazovat na nějakých vojenských přehlídkách, ale proto, aby agresivně šířily svůj vliv,“ upozornil Rutte. Moskva a Peking se podle něj snaží měnit světový řád a podkopávat svobodu a bezpečnost Evropy i světa.
Dle Rutteho je tak nutné mnohem více investovat do obrany a urychlit výrobu obranných kapacit. „Pět procent HDP na obranu (...) je spousta peněz, ale je to hlavně to, co potřebujeme. Tato investice umožní výrazný skok vpřed,“ je přesvědčen.
Summit si klade za cíl vytvořit platformu pro setkávání politických, vojenských a průmyslových lídrů a diskutovat o nejúčinnějších způsobech budování obranných kapacit v euroatlantické oblasti. Předchozí ročník se v Praze konal loni v listopadu, vystoupil na něm mimo jiné prezident Petr Pavel.
Letošní summit ve středu večer zahájil ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.), který ve svém úvodním projevu mimo jiné uvedl, že Rusko vede nevyhlášenou a hybridní válku proti Západu již velmi dlouhou dobu. Řekl to s odkazem i na výbuchy muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014, za kterými podle tajných služeb stála ruská vojenská rozvědka GRU. Řekl také, že Severoatlantická aliance byla podle něj velmi pomalá ve vyvozování důsledků i po ruských agresivních krocích na Krymu a v Donbasu.