Politico: Spojenci Ukrajiny v EU plánují miliardové půjčky na obranu, pomohou i Kyjevu

O půjčky pravděpodobně požádá i Francie. Naopak Německo, Švédsko a Nizozemsko by měly se staví k tomuto kroku negativně, cituje Politico osoby obeznámené s plány těchto vlád. Web také podotýká, že i země, které si půjčky neberou, však stále mohou snížit náklady na dodávky zbraní účastí na společných zadáváních veřejných zakázek.

Společným nákupem zbraní v rámci tohoto programu si země mohou zajistit nižší cenu zbraní, než by dostaly při samostatném nákupu. kdyby postupovaly samostatně. Poté mohou dodat vybavení Ukrajině.

Evropské země čelí rostoucímu tlaku na zvýšení vlastních zásob zbraní a na posílení vojenské pomoci Ukrajině. Reagují také na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v minulosti naznačil neochotu pokračovat ve financování válečného úsilí Kyjeva. Minulý týden ve čtvrtek však tamní resort obrany schválil zakázky za 330 milionů dolarů (6,9 miliardy korun) na dodávky služeb týkajících se protivzdušné obrany na Ukrajině a údržby samohybných houfnic M109.

Členské státy EU také zkoumají možnosti přímého nákupu zbraní od ukrajinských společností, což program Security Assistance Facility for Europe (SAFE) podporuje. Kyjevu by to umožnilo „zvýšit rozsah obranné výroby a technologické integrace s EU,“ řekl ukrajinský diplomat serveru Politico.