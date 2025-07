Evropa by mohla nahradit americkou pomoc Ukrajině, ne ve všem to ale jde

Americký ministr obrany Pete Hegseth dal nedávno najevo, že Washington hodlá snížit vojenskou pomoc Ruskem napadené Ukrajině. Podrobnosti o rozsahu plánovaných škrtů neuvedl. Podle expertů by Evropa i domácí ukrajinská výroba sice mohly případný americký výpadek do určité míry kompenzovat, americké zdroje jsou ale nyní nenahraditelné, pokud jde o protivzdušnou obranu a zpravodajské informace.

V absolutních číslech by evropská pomoc musela ze současných 44 miliard eur ročně vzrůst na 82 miliard. IfW Kiel vyčíslil, že obzvláště žádoucí by byl tento nárůst v případě institucí EU (z šestnácti na 36 miliard eur), Německa (z šesti na nejméně devět miliard eur), Velké Británie (z pěti na šest a půl ​​miliardy eur), Francie (z jedné a půl na šest miliard eur), Itálie (z necelé jedné na čtyři a půl miliardy eur) a Španělska (z půl miliardy na tři miliardy eur).

Zatímco z čistě finančního hlediska by tak Evropa mohla americký výpadek kompenzovat, ve vojenské oblasti je pro ni náhrada americké pomoci složitější. Aby toho bylo možné dosáhnout, musel by evropský průmysl rychle a výrazně zvýšit svou produkci, konstatuje IfW Kiel.

Evropa by zároveň měla výrazně více investovat do výroby a vývoje vlastních alternativ, jako je systém SAMP/T, dodává IfW Kiel. Jediný systém NATO, který se dokáže bránit před ruskými balistickými raketovými útoky, je ale stále americký Patriot, připomnělo CSIS.

Evropa by mohla poskytnout Kyjevu finance na nákup jiných systémů dlouhého doletu, IfW Kiel v této souvislosti zmiňuje jihokorejský K239 Chunmoo nebo izraelský PULS, zatím však podle CSIS není jasné, jestli by je příslušné země mohly nebo chtěly prodat.

„V současnosti neexistuje žádná náhrada za americké vojenské zpravodajské informace,“ konstatuje IfW Kiel. „Navzdory své vynalézavosti a dovednostem nemohou ukrajinští vojáci zničit to, co nemohou lokalizovat,“ doplňuje CSIS.

Část zbraní by mohly evropské vlády objednat přímo na Ukrajině podle takzvaného „dánského modelu,“ který spočívá v přímé investici do výroby Ruskem napadené země a dodávek tam zakoupených zbraní na frontu.

Co přesně by USA zastavily?

„Pokud by americká vojenská pomoc skončila, výrazně by to ovlivnilo ukrajinské schopnosti, ale dopad by byl postupný, nikoli okamžitý, protože existují zásoby a budou se vyvíjet pokusy o řešení problémů alternativními způsoby,“ řekl webu KI finský vojenský analytik Emil Kastehelmi.

„Výsledkem by byl neustálý pokles schopností, ale výsledek by závisel na evropské reakci a úsilí o vyřešení nejzásadnějších problémů,“ uvedl Kastehelmi.

Také CSIS konstatuje, že bude záležet na tom, čeho přesně by se omezení americké pomoci týkalo a jak rozsáhlé by bylo. „Nejhorším scénářem pro Ukrajinu je, že Spojené státy zakážou veškerou pomoc – vojenskou i zpravodajskou – a ukončí prodej zbraní, a to i prostřednictvím třetích stran.“

Důležitou otázkou také podle CSIS je, zda by Evropa v případě omezení amerických dodávek směla předávat vojenské vybavení a zpravodajské informace, které obdrží z USA, na Ukrajinu.

„Kromě toho, že by evropské země v případě zastavení dodávek mohly převést své vlastní vybavení vyrobené v USA, by Spojené státy mohly Evropě umožnit nákup dalších amerických zbraní a vybavení a jejich přímý převod na Ukrajinu,“ dodávají analytici.