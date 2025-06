Ukrajinští námořníci čistí moře od ruských min

Průzkumná ukrajinská jednotka vyhledává miny za pomoci podvodního dronu. „Jsou to miny, které ruská letadla shazovala do našeho Černého moře, aby ho zaminovala a zastavila civilní lodní dopravu,“ řekl lídr průzkumného týmu Jevhenij.

Ještě před vpuštěním dronu do moře musejí vojáci zkontrolovat, zda správně fungují všechny jeho funkce nebo zda signál neruší ruská rušička. Jakmile je kontrola dokončena, přichází klíčový okamžik – bezpilotní miniponorka se noří do pětadvacetimetrové hloubky. Okamžitě po klesnutí pod hladinu se pouští do pátrání. Dokáže odhalit minu do vzdálenosti stovky metrů.

Měsíčně takto tým objeví desítky nástražných systémů. Dron zachytil na mořském dně dokonce i úlomek ruské rakety. I ten podle vojáků může ohrozit námořní dopravu.