USA a Rusko budou o víkendu jednat na Floridě, píše Politico

Vyjednávači USA a Ruska se o víkendu sejdou v Miami na Floridě, aby projednali možnou cestu k míru v rusko-ukrajinském konfliktu, uvádí americký portál Politico s odvoláním na dva své zdroje. Součástí ruské delegace bude prý Kirill Dmitrijev, jenž je výkonným ředitelem Ruského fondu přímých investic a předním ruským vyjednávačem pro Ukrajinu. Očekává se, že americké zástupce povedou zvláštní zmocněnec Steve Witkoff a Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Jednání se uskuteční poté, co v pondělí v Berlíně skončily dvoudenní rozhovory ukrajinské a americké delegace o možnostech dosažení míru. Trump následně prohlásil, že dohoda u ukončení rusko-ukrajinské války nikdy nebyla tak blízko. Konflikt rozpoutalo Rusko, jehož jednotky na rozkaz vládce Vladimira Putina v únoru 2022 vtrhly na Ukrajinu. Witkoff i Kushner se berlínských rozhovorů účastnili.
Nejmenovaný americký činitel po jednání v německé metropoli řekl, že mírový plán je hotov z devadesáti procent a že americké a ukrajinské pozice se podařilo výrazně přiblížit. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který byl rovněž v Berlíně, ovšem uvedl, že současný návrh na ukončení války je stále jen pracovní verzí a že Kyjev neuzná Donbas jako ruský.
Evropští spojenci Ukrajinců v pondělí po jednání v Berlíně uvedli, že USA a evropské země hodlají Ukrajině poskytnout robustní bezpečnostní záruky a další podporu pro hospodářskou obnovu země.
Rusko v reakci na účast evropských zástupců na jednáních o cestě k míru uvedlo, že zapojení Evropanů zřejmě nepřinese pro Moskvu přijatelné výsledky. Kreml dlouhodobě obviňuje evropské země, že se snaží podkopávat Trumpovy snahy dosáhnout míru. Zástupci evropských zemí zdůrazňují, že s jakýmkoliv budoucím uspořádáním musí souhlasit především bránící se Kyjev.
Zelenskyj ve středu řekl, že Rusko se připravuje na další rok válčení v roce 2026. Své spojence v Evropské unii vyzval, aby na čtvrtečním summitu zajistili Kyjevu podporu, a Moskvě tak ukázali, že je její snažení marné. Putin zase prohlásil, že Rusko na Ukrajině bezpochyby dosáhne svých cílů, a pokud selžou mírové rozhovory, nárokovaného území je připraveno zmocnit se i vojenskými prostředky.