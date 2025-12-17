USA a Rusko budou o víkendu jednat na Floridě, píše Politico


17. 12. 2025Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Vyjednávači USA a Ruska se o víkendu sejdou v Miami na Floridě, aby projednali možnou cestu k míru v rusko-ukrajinském konfliktu, uvádí americký portál Politico s odvoláním na dva své zdroje. Součástí ruské delegace bude prý Kirill Dmitrijev, jenž je výkonným ředitelem Ruského fondu přímých investic a předním ruským vyjednávačem pro Ukrajinu. Očekává se, že americké zástupce povedou zvláštní zmocněnec Steve Witkoff a Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Jednání se uskuteční poté, co v pondělí v Berlíně skončily dvoudenní rozhovory ukrajinské a americké delegace o možnostech dosažení míru. Trump následně prohlásil, že dohoda u ukončení rusko-ukrajinské války nikdy nebyla tak blízko. Konflikt rozpoutalo Rusko, jehož jednotky na rozkaz vládce Vladimira Putina v únoru 2022 vtrhly na Ukrajinu. Witkoff i Kushner se berlínských rozhovorů účastnili.

Nejmenovaný americký činitel po jednání v německé metropoli řekl, že mírový plán je hotov z devadesáti procent a že americké a ukrajinské pozice se podařilo výrazně přiblížit. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který byl rovněž v Berlíně, ovšem uvedl, že současný návrh na ukončení války je stále jen pracovní verzí a že Kyjev neuzná Donbas jako ruský.

Zelenskyj: Mírový plán zatím není hotov, Ukrajina neuzná Donbas za ruský
Volodymyr Zelenskyj

Evropští spojenci Ukrajinců v pondělí po jednání v Berlíně uvedli, že USA a evropské země hodlají Ukrajině poskytnout robustní bezpečnostní záruky a další podporu pro hospodářskou obnovu země.

Rusko v reakci na účast evropských zástupců na jednáních o cestě k míru uvedlo, že zapojení Evropanů zřejmě nepřinese pro Moskvu přijatelné výsledky. Kreml dlouhodobě obviňuje evropské země, že se snaží podkopávat Trumpovy snahy dosáhnout míru. Zástupci evropských zemí zdůrazňují, že s jakýmkoliv budoucím uspořádáním musí souhlasit především bránící se Kyjev.

Zelenskyj ve středu řekl, že Rusko se připravuje na další rok válčení v roce 2026. Své spojence v Evropské unii vyzval, aby na čtvrtečním summitu zajistili Kyjevu podporu, a Moskvě tak ukázali, že je její snažení marné. Putin zase prohlásil, že Rusko na Ukrajině bezpochyby dosáhne svých cílů, a pokud selžou mírové rozhovory, nárokovaného území je připraveno zmocnit se i vojenskými prostředky.

Ukrajinci znovu ovládli sever Pokrovsku, tvrdí ukrajinský generál
Ukrajinští vojáci u Pokrovsku

Výběr redakce

USA a Rusko budou o víkendu jednat na Floridě, píše Politico

USA a Rusko budou o víkendu jednat na Floridě, píše Politico

21:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš

Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš

10:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Odvolací soud umožnil setrvání Národní gardy ve Washingtonu

Odvolací soud umožnil setrvání Národní gardy ve Washingtonu

před 1 hhodinou
Trať mezi Berounem a Karlštejnem se dočkala modernizace

Trať mezi Berounem a Karlštejnem se dočkala modernizace

před 2 hhodinami
Část předvánočních vlaků z Prahy už je plná. Dopravci přidávají místa

Část předvánočních vlaků z Prahy už je plná. Dopravci přidávají místa

před 3 hhodinami
Slovenský soud pozastavil účinnost zákona rušícího úřad pro ochranu whistleblowerů

Slovenský soud pozastavil účinnost zákona rušícího úřad pro ochranu whistleblowerů

17:12Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Metnar nechal z budovy vnitra sundat ukrajinskou vlajku

Metnar nechal z budovy vnitra sundat ukrajinskou vlajku

16:03Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Senát schválil roční odklad úplného spuštění systému elektronické tvorby zákonů

Senát schválil roční odklad úplného spuštění systému elektronické tvorby zákonů

10:01Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Novým šéfem NASA se stal Jared Isaacman

Americký Senát ve středu potvrdil miliardáře a soukromého astronauta Jareda Isaacmana jako nového šéfa Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), píše agentura Reuters. Isaacman se tak stal patnáctým šéfem úřadu. V republikány ovládaném Senátu pro něj hlasovalo 67 senátorů, proti jich bylo 30.
před 28 mminutami

USA a Rusko budou o víkendu jednat na Floridě, píše Politico

Vyjednávači USA a Ruska se o víkendu sejdou v Miami na Floridě, aby projednali možnou cestu k míru v rusko-ukrajinském konfliktu, uvádí americký portál Politico s odvoláním na dva své zdroje. Součástí ruské delegace bude prý Kirill Dmitrijev, jenž je výkonným ředitelem Ruského fondu přímých investic a předním ruským vyjednávačem pro Ukrajinu. Očekává se, že americké zástupce povedou zvláštní zmocněnec Steve Witkoff a Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa.
21:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš

Česko nezpochybňuje potřebu podpory Ukrajiny Evropskou unií. Měla by být ale financována jako dosud, žádné mimořádné garance Česká republika dávat nebude, řekl před nadcházejícím jednáním Evropské rady premiér Andrej Babiš (ANO). Koalice podle něj o pozici jednala v úterý řadu hodin.
10:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Odvolací soud umožnil setrvání Národní gardy ve Washingtonu

Americký federální odvolací soud ve středu rozhodl, že nasazení Národní gardy ve Washingtonu může prozatím pokračovat, čímž zvrátil verdikt nižší instance nařizující stažení vojáků. Informovala o tom agentura AP s tím, že gardisté v metropoli zůstanou i v roce 2026. Národní gardu, rezervní složku amerických ozbrojených sil, vyslal do hlavního města k policejní misi prezident Donald Trump.
před 1 hhodinou

Novela zákona o veřejnoprávních médiích vyvolává v Litvě protesty

Novináři a zástupci kulturní sféry protestují v litevském Vilniusu. Obávají se, že novela zákona o fungování veřejnoprávních médií ohrožuje jejich nezávislost a svobodu. Už minulý týden demonstrovalo na podporu médií ve Vilniusu několik desítek tisíc lidí. Znepokojení vyjadřují i mezinárodní organizace včetně Evropské vysílací unie. Podle vlády jsou změny v „Litevském národním rozhlase a televizi“ nutné. Parlament by měl o novele ve druhém čtení rozhodovat ve čtvrtek. Vládní koalice má teoreticky dost mandátů i na případné přehlasování prezidentského veta.
před 2 hhodinami

Europarlament žádá dostupnou možnost potratu pro všechny ženy v EU

Poslanci Evropského parlamentu ve Štrasburku vyzvali k tom, aby všechny ženy v EU měly možnost bezpečně podstoupit potrat. Ženy, které žijí v zemích, kde tento zákrok není povolen, by ho mohly podstoupit v jiném unijním státě bezplatně. Usnesení je nicméně pro členské státy nezávazné.
před 2 hhodinami

Aby Ukrajina přežila, potřebuje financování, jinak zkrachuje, varuje Rusnok

„V našem bytostném zájmu je posilovat společenství, jehož jsme součástí a které nám pomáhá se ochránit – jak EU, tak NATO. Rozhodují praktické kroky, ne gesta nebo vyjádření,“ komentoval v Interview ČT24 expremiér a bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok fakt, že Rusko stále trvá na tom, že v jeho sféře vlivu leží i Česko. Aby Ukrajina přežila, potřebuje financování, jinak země zkrachuje ekonomicky a tím pádem i vojensky, dodal s tím, že Kyjev nebojuje jen za sebe, ale také za nás. Míní, že Rusko „má pořád choutky vykládat, že toto je jeho vlivové území“.
před 3 hhodinami

Slovenský soud pozastavil účinnost zákona rušícího úřad pro ochranu whistleblowerů

Slovenský ústavní soud ve středu pozastavil účinnost zákona, který měl zrušit stávající úřad na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti a nahradit ho od ledna příštího roku novou institucí. Rozhodnutí soudu uvítala opozice, která mu minulý týden doručila podnět k přezkoumání zákona. Výhrady vůči němu měla také Evropská komise, slovenský generální prokurátor i slovenský prezident Peter Pellegrini. Soud zrušil i nové administrativní povinnosti pro nevládní organizace.
17:12Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...