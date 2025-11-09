Ředitel BBC a šéfka zpravodajství rezignovali


9. 11. 2025Aktualizovánopřed 40 mminutami|Zdroj: ČTK

Generální ředitel britské veřejnoprávní stanice BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová rezignovali po kritice, která se na BBC snesla kvůli upravenému projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

BBC čelila kritice za kontroverzní sestříhání projevu, který Trump pronesl 6. ledna 2021 předtím, než jeho stoupenci zaútočili na Kapitol, sídlo Kongresu Spojených států ve Washingtonu.

Kritici tvrdili, že způsob, jakým byl projev upraven pro dokument BBC, byl zavádějící a vynechal část, ve které Trump řekl, že chce, aby jeho příznivci demonstrovali pokojně. Deník The Telegraph v pondělí upozornil na výsledky interního auditu, který sestavil Michael Prescott jako poradce BBC a ve spisu na pochybení upozorňoval. Tlak na vedení BBC od té doby rostl.

Turnessová uvedla, že kontroverze ohledně dokumentu o Trumpovi dosáhla stadia, kdy poškozuje BBC, a jako šéfka zpravodajství za to nese zodpovědnost. „Celkově BBC funguje dobře, ale došlo k několika chybám a jako generální ředitel musím převzít konečnou odpovědnost,“ uvedl v dopisu zaměstnancům Davie.

Útok na Kapitol

Dav Trumpových příznivců 6. ledna 2021 vtrhl do Kapitolu v době, když se zde zákonodárci sešli, aby potvrdili vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách v listopadu 2020.

V den útoku na Kapitol zemřeli čtyři lidé, mezi mrtvými byla 35letá bývalá příslušnice vojenského letectva a stoupenkyně Trumpa Ashli Babbittová, zbylí tři zemřeli kvůli náhlým zdravotním příhodám. Jeden člen ochranky Kapitolu podlehl zraněním o den později. Úřady následně uvedly, že zemřel přirozenou smrtí. Asi 140 policistů utrpělo zranění.

Výběr redakce

Nedaleko Bratislavy se srazily vlaky, na místě jsou zranění

Nedaleko Bratislavy se srazily vlaky, na místě jsou zranění

20:35Aktualizovánopřed 16 mminutami
Ředitel BBC a šéfka zpravodajství rezignovali

Ředitel BBC a šéfka zpravodajství rezignovali

19:55Aktualizovánopřed 40 mminutami
Supertajfun udeřil na Filipíny, má první oběti

Supertajfun udeřil na Filipíny, má první oběti

04:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vondráček slíbil zrušení „pendrekového zákona“. Rakušan je proti

Vondráček slíbil zrušení „pendrekového zákona“. Rakušan je proti

před 5 hhodinami
V potravinové sbírce se vybralo rekordních 719 tun zboží

V potravinové sbírce se vybralo rekordních 719 tun zboží

před 6 hhodinami
Útok radikálních židovských osadníků zranil novinářku Reuters

Útok radikálních židovských osadníků zranil novinářku Reuters

09:47Aktualizovánopřed 7 hhodinami
ČEZ zlevní elektřinu a plyn 1,6 milionu zákazníků

ČEZ zlevní elektřinu a plyn 1,6 milionu zákazníků

před 7 hhodinami
Jaderná elektrárna v Záporoží má po půl roce přístup k síti

Jaderná elektrárna v Záporoží má po půl roce přístup k síti

před 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Nedaleko Bratislavy se srazily vlaky, na místě jsou zranění

U města Pezinok ležícího severně od Bratislavy se večer srazily dva vlaky slovenských drah (ZSSK). Mluvčí drah Ján Baček potvrdil informaci od cestujících, že na místě je vícero zraněných, uvádí server aktuality.sk. Provoz na trati byl v okolí nehody přerušen.
20:35Aktualizovánopřed 16 mminutami

Ředitel BBC a šéfka zpravodajství rezignovali

Generální ředitel britské veřejnoprávní stanice BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová rezignovali po kritice, která se na BBC snesla kvůli upravenému projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
19:55Aktualizovánopřed 40 mminutami

Supertajfun udeřil na Filipíny, má první oběti

Supertajfun Fung-wong si vyžádal na Filipínách první dvě oběti. Souostroví, které se stále potýká s ničivými následky tajfunu Kalmaegi, zasáhl vítr o nárazech rychlosti až 230 kilometrů za hodinu. Tamní úřady už v rizikových oblastech evakuovaly přes milion lidí.
04:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Útok radikálních židovských osadníků zranil novinářku Reuters

Radikální izraelští osadníci napadli podle agentury Reuters na okupovaném Západním břehu skupinu Palestinců. Jedenáct z nich zranili, mezi nimi i novinářku a fotografa Reuters. V ulicích židovského státu mezitím pokračují protesty proti vládě Benjamina Netanjahua.
09:47Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Jaderná elektrárna v Záporoží má po půl roce přístup k síti

Ruskem okupovaná Záporožská jaderná elektrárna na Ukrajině získala po dokončení oprav druhého přenosového vedení poprvé po šesti měsících přístup k záložnímu napájení ze sítě. Píše to server Ukrajinska pravda s odkazem na zprávu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).
před 9 hhodinami

Před sto lety vznikly jednotky SS. Zavraždily čtrnáct milionů lidí

Nacistické oddíly SS vznikly před sto lety jako osobní stráž Adolfa Hitlera a vedení nacistické strany NSDAP. Z malé bojůvky, složené především z urostlých boxerů a bitkařů z mnichovských hospod a barů, se během dvaceti let vytvořila elitní jednotka nacistické moci, která se stala symbolem teroru, vyvražďování i holocaustu. SS se podle některých údajů podílela na vyvraždění až čtrnácti milionů lidí. V norimberském procesu byla označena jako zločinecká organizace.
před 12 hhodinami

Čína zrušila omezení vývozu některých vzácných kovů do USA

Čína zrušila omezení vývozu gallia, germania, antimonu a supertvrdých materiálů do Spojených států. Jedná se o důležité materiály pro výrobu polovodičů. Opatření platí od neděle do 27. listopadu 2026, píší tiskové agentury s odvoláním na čínské ministerstvo obchodu.
před 12 hhodinami

Valuty a více půjček. Válka mění přístup Ukrajinců k penězům

Válka značně zhoršuje finanční situaci Ukrajinců. Inflace zvedá ceny a obyvatelé napadené země chudnou. Často si proto berou půjčky a upřednostňují valuty. Rozšířilo se i využívání internetového bankovnictví, zjistila zpravodajka ČT Darja Stomatová.
před 14 hhodinami
Načítání...