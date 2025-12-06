Bílý dům zřídil „síň hanby“, na webu útočí bez důkazů na média i novináře

Obhájci svobody tisku kritizují nový web Bílého domu, na kterém administrativa prezidenta Donalda Trumpa obviňuje desítky médií a novinářů ze lží a podjatosti. Ke stažení stránky vyzval americkou vládu mimo jiné Výbor na ochranu novinářů nebo Reportéři bez hranic.
Bílý dům internetovou stránku, na které bez důkazů viní desítky médií a žurnalistů ze lží, nazval „síň hanby“. Zároveň na ní veřejnost vyzval, aby administrativě hlásila další domnělé hříšníky. „Je to součástí našeho původního slibu od prvního dne hnát média k odpovědnosti,“ sdělila mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.
Novinářské zájmové organizace Bílý dům vyzvaly ke stažení webu a kritici mluví o další formě nátlaku na nezávislé zpravodajství.
„Trump nemá problém se zaujatými médii. Obklopuje se influencery a propagandisty, kteří mu lichotí. Ti jsou jistě zaujatí. Má problém s médii, která neopakují jeho lži a jeho pohled,“ popsal ředitel advokacie organizace Freedom Of The Press Foundation Seth Stern.
Administrativa na novináře útočí opakovaně
Konflikt Bílého domu s médii má mnoho podob – ať už jde o žaloby, omezování přístupu, hrozby odebíráním vysílacích licencí, či krácení financí veřejnoprávním institucím.
V posledních týdnech šéf Bílého domu také několikrát slovně zaútočil na novinářky – včetně těch, které se ho ptaly na kauzu zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. „Někdo vám v ABC vymyl mozek. Jste úplně mimo. Jste hrozná osoba, příšerná reportérka,“ prohlásil například Trump na adresu jedné ze žurnalistek 18. listopadu.
V žebříčku svobody tisku sestaveném Reportéry bez hranic jsou USA na konci páté desítky ze sto osmdesáti zemí. Vedle nátlaku ze strany Bílého domu organizace mezi negativní faktory v USA řadí i zánik mnoha lokálních redakcí a koncentraci těch největších v rukou byznysu. To vše se odehrává na pozadí prohlubující se nedůvěry veřejnosti v média jako taková.