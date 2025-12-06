Bílý dům zřídil „síň hanby“, na webu útočí bez důkazů na média i novináře


před 13 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Bílý dům na svém webu obviňuje desítky médií ze lží a podjatosti
Zdroj: ČT24

Obhájci svobody tisku kritizují nový web Bílého domu, na kterém administrativa prezidenta Donalda Trumpa obviňuje desítky médií a novinářů ze lží a podjatosti. Ke stažení stránky vyzval americkou vládu mimo jiné Výbor na ochranu novinářů nebo Reportéři bez hranic.

Bílý dům internetovou stránku, na které bez důkazů viní desítky médií a žurnalistů ze lží, nazval „síň hanby“. Zároveň na ní veřejnost vyzval, aby administrativě hlásila další domnělé hříšníky. „Je to součástí našeho původního slibu od prvního dne hnát média k odpovědnosti,“ sdělila mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.

Novinářské zájmové organizace Bílý dům vyzvaly ke stažení webu a kritici mluví o další formě nátlaku na nezávislé zpravodajství.

„Trump nemá problém se zaujatými médii. Obklopuje se influencery a propagandisty, kteří mu lichotí. Ti jsou jistě zaujatí. Má problém s médii, která neopakují jeho lži a jeho pohled,“ popsal ředitel advokacie organizace Freedom Of The Press Foundation Seth Stern.

Pentagon odebral akreditace desítkám médií. Odmítla nová pravidla
Pentagon

Administrativa na novináře útočí opakovaně

Konflikt Bílého domu s médii má mnoho podob – ať už jde o žaloby, omezování přístupu, hrozby odebíráním vysílacích licencí, či krácení financí veřejnoprávním institucím.

V posledních týdnech šéf Bílého domu také několikrát slovně zaútočil na novinářky – včetně těch, které se ho ptaly na kauzu zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. „Někdo vám v ABC vymyl mozek. Jste úplně mimo. Jste hrozná osoba, příšerná reportérka,“ prohlásil například Trump na adresu jedné ze žurnalistek 18. listopadu.

V žebříčku svobody tisku sestaveném Reportéry bez hranic jsou USA na konci páté desítky ze sto osmdesáti zemí. Vedle nátlaku ze strany Bílého domu organizace mezi negativní faktory v USA řadí i zánik mnoha lokálních redakcí a koncentraci těch největších v rukou byznysu. To vše se odehrává na pozadí prohlubující se nedůvěry veřejnosti v média jako taková.

Svoboda tisku je „v obtížné situaci“, míní Reportéři bez hranic
Ilustrační snímek

