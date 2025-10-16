Pentagon odebral akreditace desítkám médií. Odmítla nová pravidla


Pentagon zrušil akreditace a odebral průkazy novinářům z téměř všech významných amerických médií, která v minulých dnech odmítla přistoupit na nová pravidla amerického ministerstva obrany pro tisk. Pravidla jim podle nich brání vykonávat práci nezávisle. Žurnalisté specializující se na pokrývání ministerstva obrany a armády tak rovněž museli vyklidit své kanceláře uvnitř Pentagonu. Nová pravila by mohla omezit práva novinářů zjišťovat či zveřejňovat informace, jejichž publikování ministerstvo oficiálně neschválilo, uvádí agentury.

Skupiny sdružující novináře tvrdí, že bezprecedentní omezení jsou v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy a odrážejí znepokojující trend útoků na svobodu tisku ze strany administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Nejméně třicet mediálních organizací, včetně agentur Reuters a AP, televizních stanic ABC News, CBS News, NBC News a Fox News, deníků The New York Times (NYT), The Washington Post a The Wall Street Journal či veřejnoprávní rozhlasové stanice NPR, odmítlo nová pravidla podepsat.

Podle NYT má nový dokument i s přílohami 21 stran a nahrazuje původní jednu stránku seznamují akreditované novináře například s tím, že mohou být při příchodu vyzváni k průchodu bezpečnostním rámem, nebo, že mají ztrátu přidělené průkazky oznámit co nejrychleji na tiskovém oddělení ministerstva.

Zákaz „usilování“ o informace

Nový dokument, jehož kopii NYT zveřejnil, například zdůrazňuje, že novináři nemají na pohyb po budově Pentagonu žádné zákonné právo, ale že to je pro ně privilegium. Nově mají žurnalisté vždy nosit výraznou rudou visačku s nápisem „Press“ a pro pohyb v určitých prostorách budou potřebovat doprovod.

Klíčovým problémem je podle NYT ale především několik odstavců, které médiím zakazují aktivně „usilovat“ o informace, především ty vyhrazené a utajované.

„Je zásadní rozdíl mezi zákonným požadováním informací od vlády a aktivním usilováním (o ně) nebo vybízením vládních zaměstnanců, aby porušili zákon,“ uvádí materiál. NYT k tomu podotýká, že novináři o zisk informací usilují vždy, a není tak jasné, jaký je rozdíl mezi zmíněným aktivním usilováním a novinářskou otázkou: „Co se to děje v ministrově kanceláři?“

„Temný den pro svobodu tisku“

Akreditovaní novináři měli tradičně přístup pouze do prostor Pentagonu bez statusu utajení a pracovali naproti tiskovému oddělení, což jim umožňovalo kontakt s mluvčími ministerstva. Zisk průkazu pro vstup do budovy znamenal, že novinář prošel prověrkou.

Pentagon stanovil médiím nejzazší termín souhlasu s novými pravidly na úterý odpoledne. Nesouhlas znamenal, že novináři přišli o akreditaci, průkazy a přístup do pracovních prostor Pentagonu.

Sdružení Pentagon Press Association, které zastupuje více než sto zpravodajských organizací, v prohlášení uvedlo, že středa byla „temným dnem pro svobodu tisku, který vyvolává obavy o oslabení závazku USA k transparentnosti ve vládě, veřejné odpovědnosti Pentagonu a svobodě projevu pro všechny“.

