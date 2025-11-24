Nemyslím, že je BBC zaujatá, řekl autor interní zprávy. Má ale podle něj nedostatky

Autor interní zprávy, která uvrhla BBC do krize a vedla mimo jiné k rezignaci generálního ředitele a šéfky zpravodajství, v pondělí v britském parlamentu uvedl, že mediální organizaci nepovažuje samu o sobě za zaujatou. Veřejnoprávní vysílatel má ale podle něj problémy s redakčními nedostatky, k jejichž nápravě chtěl podle agentury Reuters svou zprávou přispět.
Michael Prescott, bývalý externí redakční poradce, sestavil dokument o problémech v BBC News, včetně nedostatků při úpravách proslovu amerického prezidenta Donalda Trumpa, obvinění z neobjektivity ve zpravodajství o válce mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, či o problematice transgender osob.
Zpráva následně unikla do deníku Daily Telegraph a její zveřejnění nejen vedlo k rezignacím na vysokých postech, ale také vyvolalo Trumpovu hrozbu žalobou vůči BBC ve výši až pět miliard dolarů (přibližně 104 miliard korun). Podle Reuters to veřejnoprávního vysílatele uvrhlo do největší krize za několik desetiletí.
„Nemyslím si, že BBC je systémově zaujatá,“ sdělil autor kritické studie parlamentní komisi odpovědné za média. „Řekněme si na rovinu, že spousta věcí, které BBC dělá, je na světové úrovni,“ doplnil Prescott. Audit sepsal, protože problémy, které v obsahu BBC objevil, podle něj pramení přímo ze způsobu řízení organizace. Zaslal ho také britskému úřadu pro regulaci mediálního trhu Ofcom.
„Často jsem viděl, že BBC se s problémy vypořádala tak, že vyměnila zodpovědné redaktory, upravila písemné pokyny, ale podle mě u ní nikdy nebyla vůle sledovat, co se přesně pokazilo a zda to mělo hlubší důsledky,“ uvedl autor zprávy.
Někteří komentátoři podle Reuters označili Prescottovu zprávu za ideologický útok na vysílací společnost, kterou podle jejich reakcí považoval za příliš liberální. Spolupracoval podle nich s Robbiem Gibbem, členem rady BBC a bývalým šéfem komunikace konzervativní premiérky Theresy Mayové. Prescott tato obvinění odmítl.