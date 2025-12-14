„Tak, jsem svobodný. Fajn.“ Před 90 lety abdikoval TGM

Přesně před 90 lety abdikoval prezident Tomáš Garrigue Masaryk. První hlava československého státu se v polovině třicátých let minulého století potýkala se zdravotními problémy i s hledáním svého nástupce, kterým se nakonec stal Edvard Beneš.
Poslední Masarykův mandát trval jen rok a půl, od 24. května 1934 do 14. prosince 1935. „V roce 1934, předtím, než došlo k volbě Masaryka prezidentem, tak on utrpěl záchvat mrtvice, který jej neuvěřitelně ovlivnil, jak trošku mentálně, tak hlavně fyzicky. Už neúřadoval příliš na Hradě, uchýlil se do Lán,“ popisuje historička Masarykova ústavu a Archivu AV ČR Dagmar Hájková.
Masaryk prý úřad prezidenta ani už vykonávat nechtěl, vhodná doba na rezignaci však přišla až právě v prosinci 1935. „Prezidentský úřad je těžký a zodpovědný a vyžaduje proto plné síly. Vidím, že již nestačím, a proto se ho vzdávám,“ uvedl v prohlášení.
„Budu se na vás ještě chvíli dívat, jak to tu vedete“ – tak zněla část prohlášení, které si lidé mohli přečíst v novinách 15. prosince 1935. Dobový tisk už ale nedodal první slova Masaryka po abdikaci. Ta měla znít: „Tak, jsem svobodný. Fajn.“ Tomáš Garrigue Masaryk zemřel 14. září 1937.