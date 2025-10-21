Masarykův vzkaz si může krátce prohlédnout veřejnost

Vzkaz Tomáše Garrigua Masaryka z takzvané tajemné obálky může od úterý vidět veřejnost. Originál dokumentu vystavuje Národní archiv v budově na pražském Chodovci. Vzácnou archiválii si lidé mohou prohlédnout do pátku, vždy od deseti do 18 hodin.
Dopis odborníci slavnostně otevřeli minulý měsíc. Následná analýza potvrdila, že je z roku 1934, kdy si prezident myslel, že odchází a chtěl předat své dědictví nástupcům. Dokument zaznamenal Jan Masaryk u lože svého otce, evidentně v přítomnosti Edvarda Beneše.
„Je zajímavé, jak je v tom Masaryk svým způsobem celý, jako kritický člověk s noblesou a pevným morálním ukotvením. Je tam důraz na to, aby dílo pokračovalo dál,“ sdělil ČT24 ředitel Národního archivu Milan Vojáček.
Zdarma a bez registrace
Dokument, jenž byl čten v Masarykově okolí, se podle Vojáčka dochoval v dobrém stavu. Díky kvalitě papíru nehrozí velká degradace a konzervátorské zásahy nebudou příliš velké.
Expozice představí kromě vitríny s tajemnou obálkou zprávu z konzervátorského průzkumu, nabídne fotografie ze slavnostního otevření obálky 19. září 2025 na zámku v Lánech a textovou informaci z otevření. Promítat se budou fotografie z fondu Jana Masaryka. K dispozici bude přepis a překlad dokumentu z angličtiny.
Výstava je přístupná zdarma a bez předchozí registrace.