Masarykův vzkaz si může krátce prohlédnout veřejnost


před 6 mminutami|Zdroj: ČT24

Vzkaz Tomáše Garrigua Masaryka z takzvané tajemné obálky může od úterý vidět veřejnost. Originál dokumentu vystavuje Národní archiv v budově na pražském Chodovci. Vzácnou archiválii si lidé mohou prohlédnout do pátku, vždy od deseti do 18 hodin.

Dopis odborníci slavnostně otevřeli minulý měsíc. Následná analýza potvrdila, že je z roku 1934, kdy si prezident myslel, že odchází a chtěl předat své dědictví nástupcům. Dokument zaznamenal Jan Masaryk u lože svého otce, evidentně v přítomnosti Edvarda Beneše.

„Je zajímavé, jak je v tom Masaryk svým způsobem celý, jako kritický člověk s noblesou a pevným morálním ukotvením. Je tam důraz na to, aby dílo pokračovalo dál,“ sdělil ČT24 ředitel Národního archivu Milan Vojáček.

Nešlo o Masarykova poslední slova. Podle archivářů byl zápis již z roku 1934
Obálky s údajně posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka, 19. 9. 2025

Zdarma a bez registrace

Dokument, jenž byl čten v Masarykově okolí, se podle Vojáčka dochoval v dobrém stavu. Díky kvalitě papíru nehrozí velká degradace a konzervátorské zásahy nebudou příliš velké.

Expozice představí kromě vitríny s tajemnou obálkou zprávu z konzervátorského průzkumu, nabídne fotografie ze slavnostního otevření obálky 19. září 2025 na zámku v Lánech a textovou informaci z otevření. Promítat se budou fotografie z fondu Jana Masaryka. K dispozici bude přepis a překlad dokumentu z angličtiny.

Výstava je přístupná zdarma a bez předchozí registrace.

Výběr redakce

Těžší než dostat se do muzea je z něj zmizet, říká kurátor ke krádežím umění

Těžší než dostat se do muzea je z něj zmizet, říká kurátor ke krádežím umění

před 28 mminutami
Jako zázrak: mikročip v oku vrátil starým lidem zrak

Jako zázrak: mikročip v oku vrátil starým lidem zrak

před 38 mminutami
Sarkozy nastoupil do vězení, vzápětí se odvolal

Sarkozy nastoupil do vězení, vzápětí se odvolal

před 1 hhodinou
Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje, uvádí CNN

Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje, uvádí CNN

08:24Aktualizovánopřed 1 hhodinou
ANO, SPD a Motoristé pokračují v jednání o programu vlády

ANO, SPD a Motoristé pokračují v jednání o programu vlády

08:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Zástupci vznikající koalice si rozdělí vedení deseti sněmovních výborů

Zástupci vznikající koalice si rozdělí vedení deseti sněmovních výborů

před 1 hhodinou
Německý historik díky AI zjistil, kdo byl vrah na fotce z holocaustu

Německý historik díky AI zjistil, kdo byl vrah na fotce z holocaustu

před 1 hhodinou
Atentátník na Fica dostal 21 let

Atentátník na Fica dostal 21 let

03:48Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Masarykův vzkaz si může krátce prohlédnout veřejnost

Vzkaz Tomáše Garrigua Masaryka z takzvané tajemné obálky může od úterý vidět veřejnost. Originál dokumentu vystavuje Národní archiv v budově na pražském Chodovci. Vzácnou archiválii si lidé mohou prohlédnout do pátku, vždy od deseti do 18 hodin.
před 6 mminutami

ANO, SPD a Motoristé pokračují v jednání o programu vlády

Vyjednávači ANO, SPD a Motoristů pokračují v debatě o programu vlády, kterou sestavuje předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš. Věnovat se mají zdravotnictví, agendě ministerstva práce a sociálních věcí, zemědělství a sportu. Debata o programu má trvat do konce týdne, kdy strany chtějí po uzavření všech kapitol komentovat programové dohody.
08:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Zástupci vznikající koalice si rozdělí vedení deseti sněmovních výborů

Zástupci stran vznikající koalice by měli vést deset sněmovních výborů. Hnutí ANO má mít předsedu pěti výborů, hnutí SPD tří a Motoristé dvou výborů, vyplývá z informací, které sdělila předsedkyně klubu ANO Taťána Malá. Opozičním stranám má připadnout řízení osmi výborů, konkrétně volební koalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a hnutí STAN. Piráti vyjdou podle představ pravděpodobné budoucí koalice naprázdno.
před 1 hhodinou

Odvolaný člen dozorčí komise má nárok na náhradu škody od ČT, potvrdil soud

Odvolaný člen dozorčí komise rady České televize Jiří Stránský má nárok na náhradu škody zhruba 600 tisíc korun. Nejvyšší soud (NS) zamítl dovolání České televize (ČT), která podle pravomocného rozsudku nese za nezákonné odvolání odpovědnost. Rada je totiž orgánem ČT, a nikoliv orgánem státu, stojí v rozsudku, který je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
před 2 hhodinami

V Ďáblicích začnou další exhumace politických vězňů

Političtí vězni, příslušníci druhého odboje, ale i kolaboranti – ti všichni leží v hromadných hrobech na pražském Ďáblickém hřbitově. V posledních letech se mluví o možnosti jejich exhumace a naději živí i úspěšný případ vyzvednutí pozůstatků umučeného Josefa Toufara v roce 2014. Historici navíc nedávno objevili přelomový dokument, který jim pomáhá určit polohu těl jednotlivých obětí. V nejbližších dnech tak začnou na Ďáblickém hřbitově další exhumace.
před 4 hhodinami

Týrání nemohoucích krav ve Žlunicích. Veterináři podají trestní oznámení

Státní veterinární správa (SVS) podá na společnost Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku trestní oznámení pro závažné týrání hospodářských zvířat. Reaguje tím na podnět spolku Zvířata nejíme, řekl mluvčí SVS Petr Majer. Spolek zveřejnil záběry z jatek, na nichž jsou vidět nemohoucí kusy skotu tahané navijákem. Spolek také uvedl, že firma vyváží krev ze zabitých zvířat na pole.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Obrazem: Grand Prix Architektů 2025 obdržela kaple Panny Marie Bolestné v Moutnici

Hlavní cenu poroty Grand Prix Architektů 2025 si odnesl projekt kaple Panny Marie Bolestné v Moutnici, jehož autorem je Jan Říčný. Porota Obce architektů i letos vybírala z přihlášených prací užší okruh projektů, z nichž následně vzešli vítězové jednotlivých kategorií. Cenu za celoživotní dílo získal Martin Rajniš.
před 13 hhodinami

Reportéři ČT zmapovali role trestních kauz při jednání o nové vládě

V Česku vzniká nová vláda. Sestavuje ji vítězné hnutí ANO, které jedná s SPD a Motoristy sobě. Předsedové prvních dvou uskupení, Andrej Babiš a Tomio Okamura přitom čelí obžalobě a soud žádá sněmovnu o jejich vydání. Čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka pak prověřuje policie kvůli příspěvkům na sociálních sítích. Politici vznikající vlády tvrdí, že otázka vydání či nevydání Babiše a Okamury nehraje při koaličních jednáních o vládě žádnou roli. Pokud ale Babiš a Okamura nechtějí před soud ještě během tohoto funkčního období, potřebují podporu všech tří uskupení, protože se současnými vládními stranami (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN) a Piráty počítat nemohou. Pro pořad Reportéři ČT natáčeli Adéla Paclíková, Jan Moláček a Jevhenija Vachničenko.
před 13 hhodinami
Načítání...