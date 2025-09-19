Prezident Petr Pavel na zámku v Lánech otevře zapečetěnou obálku s údajně posledními slovy československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Zaznít mají v přenosu Českého rozhlasu, ještě před tím je ale posoudí rychlá expertiza. Pokud by při ní vznikly pochybnosti, archiváři na to před přečtením obsahu upozorní.
SledujtePavel otevře obálku s údajně posledními Masarykovými slovy
Dokument předal Národnímu archivu 19. září 2005 tajemník prezidentova syna Jana Masaryka Antonín Sum s pokynem uchovat ho dvě desetiletí. Obálka podle Suma obsahuje Masarykova slova, která řekl krátce před smrtí svému synovi Janovi. Masarykovi potomci začátkem tohoto týdne požádali o prověření autenticity dopisu, který má být na přání prvního československého prezidenta odtajněn.
Obálka i s obsahem se po otevření vrátí zpátky Národnímu archivu, kde experti dokument znovu prověří a oficiálně potvrdí jeho pravost. To může společně s restaurátorskými pracemi trvat zhruba měsíc. Až poté má archiv v plánu text zveřejnit v celém kontextu. Historička Dagmar Hájková z Masarykova ústavu uvedla, že obálka může obsahovat krátké poselství, osobní vzkazy rodině, rady nebo kritické hodnocení společnosti. Existuje podle ní riziko, že text bude nečitelný či neúplný.
Dopis vznikl podle historika Jiřího Křesťana mezi 3. a 11. zářím 1937, tedy několik dní poté, co Masaryk prodělal mozkovou mrtvici. Státník, který se zasloužil o vznik samostatné československé republiky, abdikoval ze zdravotních důvodů v prosinci 1935 a zemřel v Lánech 14. září 1937.