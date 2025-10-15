Archiváři zjistili, že dokument s údajnými posledními slovy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka je ve skutečnosti zápis Masarykovy promluvy k tehdejšímu ministru zahraničí Edvardu Benešovi v Lánech koncem srpna 1934. Vyplývá to z obsahové analýzy odborníků, kterou ve středu představili na konferenci v pražské vile Lanna. Vážně nemocný Masaryk abdikoval v prosinci 1935, v čele státu ho nahradil Beneš. Zemřel 14. září 1937.
Nešlo o Masarykova poslední slova. Podle archivářů byl zápis již z roku 1934
Naskenovaný text dokumentu psaného převážně v angličtině i jeho překlad do češtiny zveřejnil večer server iROZHLAS.cz, dostupný je i na webu www.tajemnaobalka.cz. Masarykův vzkaz si příští týden bude moct prohlédnout veřejnost ve výstavním sále Národního archivu v Praze, informoval ve středu Jan Charvát z Národního archivu.
Odborníci na konci září na zámku v Lánech otevřeli dopis se slovy prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Dokument čekal v archivu na zpřístupnění dvacet let, Národnímu archivu ho 19. září 2005 předal tajemník prezidentova syna Jana Masaryka Antonín Sum s pokynem uchovat ho dvě desetiletí.
Text se věnuje národnostním otázkám Československa, zmiňuje potřebu vzdělanosti, Masaryk v něm řeší i vlastní pohřeb či vlastnosti Čechů a dalších národů. Rukopisný záznam pořídil Jan Masaryk v přítomnosti Edvarda Beneše, později jej s drobnými úpravami přepsal, uvedli odborníci.