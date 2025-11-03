Slovácké divadlo uvádí muzikál o prezidentu Masarykovi

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti slaví své osmdesátiny muzikálem Masaryk. Novinka o prvním československém prezidentovi a slováckém rodákovi může podle tvůrců překvapit a zároveň inspirovat k zamyšlení nad historií i současností.
Muzikál Masaryk uvádí Slovácké divadlo ve světové premiéře. Studiu Tomáše Garrigua Masaryka se autor scénáře a režisér Dodo Gombár věnoval víc než rok. Nechtěl jen vytesat další pomník prezidenta Osvoboditele. Nevyhýbal se proto ani jeho slabostem a pochybnostem.
„Čím dál tím víc mě na něm baví jakási pevnost a integrita, ale zároveň křehkost právě v té pochybnosti. A tento paradox z něj vytváří velkého muže,“ míní Gombár.
Titulní role nepřipadla jednomu konkrétnímu herci, na jevišti se objeví Masaryků několik, každý ale představuje jiný rys politikovy osobnosti nebo jinou fázi jeho života. Masaryka ztvárnily i herečky, protože prosazoval rovnoprávnost žen.
„Hraju Masaryka v období, kdy byl prezidentem, ale nepohybuju se v oficiálním úřadu. Utíká do stájí za koňmi, kde si odpočine a kde je sám sebou,“ popisuje jednu z Masarykových podob herečka Natálie Rašín. Jiří Hejcman představuje TGM na sklonku života. „Má rekapitulaci s rodinou, srovnávají si vztahy,“ prozradil.
V původní hudbě, kterou k představení složil Róbert Mankovecký, nechybí motiv Masarykovy nejoblíbenější lidové písně Ach synku, synku. Přímo na scéně ji hraje živá kapela. Samotný muzikál ale tvůrci charakterizují jako „československý pokus o rekonstrukci mýtu v rytmu rapového beatu“.