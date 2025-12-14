Vláda Andreje Babiše se v pondělí ujme moci

6 minut
Česko bude mít od pondělního rána novou vládu. Prezident Petr Pavel jmenuje zatím patnáctičlenný kabinet Andreje Babiše (ANO). Ten vystřídá končící kabinet Petra Fialy (ODS). Většinu ve vládě získá vítěz říjnových voleb, hnutí ANO. Kromě křesla premiéra bude mít osm ministrů. Tři členy kabinetu zatím obsadí Motoristé a stejný počet i hnutí SPD. Koaliční smlouva sice garantuje Motoristům celkem čtyři posty. Šéf strany Petr Macinka ale bude dočasně spravovat dva resorty, a to zahraničí a životního prostředí. Filipa Turka Babiš kvůli zdravotním problémům nenavrhl. Prezident ho do ministerské funkce jmenovat nechce.