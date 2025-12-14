V Súdánu jsou mrtví po dronovém úderu na nemocnici


Sedm lidí zemřelo a dalších dvanáct utrpělo zranění při dronovém útoku na vojenskou nemocnici v rebely obléhaném městě Dilling na jihu Súdánu. Mezi oběťmi jsou pacienti i jejich příbuzní, píše agentura AFP s odvoláním na zdravotníky.

Město Dilling, které leží v provincii Jižní Kordofán, kontroluje súdánská armáda. Už osmnáct měsíců ho ale obléhají polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF). Místní vojenská nemocnice podle AFP slouží i civilistům.

V posledních měsících jde o další případ útoku na nemocnici, který je obvykle připisován RSF. Ty se podle analytiků snaží prolomit obranný oblouk armády kolem centrální části země a připravit si půdu pro pokus znovu dobýt velká města, včetně metropole Chartúmu, který armáda získala zpět letos na jaře.

Milice na „náměstí smrti“ střílely děti, popsali Fášir přeživší
Jedno ze zraněných dětí, jemuž se podařilo dostat s rodinou z Fáširu do Tavíly

Súdánské lidskoprávní organizace dlouhodobě obviňují armádu i RSF z cílených útoků proti civilistům a civilní infrastruktuře. V současné době se objevují zprávy o masových vraždách a dalších zvěrstvech ve Fáširu v regionu Dárfúr, které nedávno milice po dlouhém obléhání dobyly.

Útok v Dillingu přišel den poté, co při jiném dronovém úderu zemřelo v sobotu šest bangladéšských vojáků mírových sil OSN na své základně v rovněž obléhaném Kadugli, hlavním městě Jižního Kordofánu ležícího asi 120 kilometrů jižně od Dillingu.

Súdán hlásí mrtvé po útoku na sídlo OSN
Členové mírové mise OSN (ilustrační foto)

Brutální konflikt

V Súdánu v roce 2021 provedli generál súdanské armády a velitel RSF převrat, později se ale kvůli neshodám ohledně rozdělení moci rozešli. Spor v dubnu 2023 přerostl v otevřený ozbrojený střet a občanskou válku. Obě válčící strany jsou obviňovány z páchání válečných zločinů.

V konfliktu podle agentury AP dosud zahynuly desítky tisíc civilistů. Podle aktuálních dat Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) muselo od začátku bojů opustit domovy téměř 12 milionů obyvatel této zhruba padesátimilionové země.

„Jeden z nejbrutálnějších činů.“ Milice braly Súdáncům krev
Súdánec zraněný při útoku RSF na Fášir

Výbor pro kontrolu hladomoru (FRC), v němž zasedají nezávislí odborníci na potravinovou bezpečnost, začátkem listopadu uvedl, že v Súdánu se hladomor rozšířil do dvou měst v regionech Dárfúr a Kordofán, přičemž dalších dvacet oblastí v těchto regionech je hladomorem přímo ohroženo. FRC již v prosinci 2024 oznámil, že se hladomor rozšířil v pěti súdánských oblastech.

Krutí generálové z dob Dárfúru válčí o moc a zlato v Súdánu. Rusko dychtí posílit vliv v regionu
Šéf súdánských milic RSF Muhammad Hamdan Dagalo

