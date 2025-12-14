Chilané zvolili prezidentem krajně pravicového politika Kasta


14. 12. 2025

Prezidentem Chile byl zvolen krajně pravicový politik José Antonio Kast, který v nedělním druhém kole voleb porazil levicovou konkurentku Jeannette Jaraovou. Informují o tom chilská média s odvoláním na volební orgán Servel. Po sečtení více než 98 procent okrsků získal Kast 58,2 procenta hlasů, zatímco Jaraová dostala 41,8 procenta. Jaraová už uznala porážku a Kastovi již telefonoval současný prezident Gabriel Boric, který se s ním sejde k domluvě o předání úřadu.

V listopadovém prvním kole dalo jedenapadesátileté Jaraové hlas 26,85 procenta voličů, zatímco devětapadesátiletý Kast, který na prezidenta kandiduje potřetí, získal 23,93 procenta hlasů. Sedmdesát procent hlasů ale voliči dali kandidátům pravice, kteří Kasta před druhým kolem podpořili, takže byl podle průzkumů favoritem.

Některá média soudí, že Chilané zvolili nejpravicovějšího prezidenta od konce diktatury v roce 1990. Kast, který je obdivovatelem amerického prezidenta Donalda Trumpa a jehož otec byl za druhé světové války v Německu členem nacistické strany a starší bratr působil začátkem 80. let jako ministr za diktatury Augusta Pinocheta, prosazuje mimo jiné tvrdý postup v boji proti nelegální migraci a nárůstu kriminality.

K vítězství mu již gratuloval prezident sousední Argentiny Javier Milei, který rovněž patří k Trumpovým politickým souputníkům.

Do druhého kola chilských prezidentských voleb postupují Jaraová a Kast
Příprava volební místnosti na chilském souostroví Isla Llingua

