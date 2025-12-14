Zelenskyj připustil, že Ukrajina by mohla udělat kompromis ohledně NATO


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropské a americké bezpečnostní záruky pro Ukrajinu by mohly být náhradou za členství země v NATO. Podle agentury Reuters to v chatu s novináři na WhatsAppu připustil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zdůraznil přitom, že by to byl z ukrajinské strany kompromis a takové záruky by musely být právně závazné.

Zelenskyj na dotazy novinářů reagoval v chatovací skupině před očekávaným jednáním v Berlíně s americkými a evropskými partnery. Do německé metropole již podle agentury DPA přiletěli zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner.

„Budu připraven na dialog, který začne již dnes. Máme v Berlíně ukrajinsko-americký den. Samozřejmě se samostatně setkám s kancléřem (Friedrichem) Merzem a večer se pravděpodobně setkám i s některými dalšími evropskými lídry,“ uvedl Zelenskyj podle agentury Unian.

Detaily o místě a termínech očekávaných jednání ale nejsou zatím zřejmé.

Witkoff se sejde v Berlíně se Zelenským a evropskými lídry
Zvláštní vyslanec Bílého domu Steve Witkoff

Prezident také poznamenal, že zatím neobdržel americkou reakci na nejnovější návrhy změn k americkému plánu a zároveň připustil, že finální podoba příměří bude vyžadovat kompromisy, uvedla agentura Reuters.

