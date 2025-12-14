Význam Donbasu pro Rusko řešila Zóna ČT24

Spojené státy plánují v Donbasu vytvoření demilitarizované „svobodné ekonomické zóny“ mezi ruskými a ukrajinskými vojsky. Američany navrhovaný kompromis má spočívat v tom, že se ukrajinské síly stáhnou z části Doněcké oblasti, kterou dosud kontrolují, ale ruská vojska na toto území nevstoupí. Kdo by ho měl spravovat, zatím není jasné. Podle šéfa Bílého domu Donalda Trumpa bude plán složitý, ale bude dobře fungovat. Významem oblasti se zabývala Zóna ČT24.
Pořad Zóna ČT24 rozebral také novou bezpečnostní strategii, v níž se USA vyhraňují vůči Evropě, nebo zrušení amerických sankcí na potaš po jednání v Bělorusku. Podíval se na Ukrajinu, kde Rusové zesilují útoky na energetickou infrastrukturu, a na snahu Kyjeva oslabovat ruské možnosti financování války, konkrétně v Černém moři. Řešil také britskou námořní obranu a nově zpracovanou mobilizační koncepci české armády, ve které navrhuje zavést administrativní odvody. Podíval se na novinku v aplikaci Záchranka a shrnul, jaký byl rok pro české zbrojaře. V neposlední řadě prozkoumal zabezpečení českých kvantových sítí a informoval o smrti amerických vojáků a tlumočníka v Sýrii.