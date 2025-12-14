Význam Donbasu pro Rusko řešila Zóna ČT24


před 7 mminutami|Zdroj: ČT24
28 minut
Zóna ČT24 o významu Donbasu
Zdroj: ČT24

Spojené státy plánují v Donbasu vytvoření demilitarizované „svobodné ekonomické zóny“ mezi ruskými a ukrajinskými vojsky. Američany navrhovaný kompromis má spočívat v tom, že se ukrajinské síly stáhnou z části Doněcké oblasti, kterou dosud kontrolují, ale ruská vojska na toto území nevstoupí. Kdo by ho měl spravovat, zatím není jasné. Podle šéfa Bílého domu Donalda Trumpa bude plán složitý, ale bude dobře fungovat. Významem oblasti se zabývala Zóna ČT24.

Pořad Zóna ČT24 rozebral také novou bezpečnostní strategii, v níž se USA vyhraňují vůči Evropě, nebo zrušení amerických sankcí na potaš po jednání v Bělorusku. Podíval se na Ukrajinu, kde Rusové zesilují útoky na energetickou infrastrukturu, a na snahu Kyjeva oslabovat ruské možnosti financování války, konkrétně v Černém moři. Řešil také britskou námořní obranu a nově zpracovanou mobilizační koncepci české armády, ve které navrhuje zavést administrativní odvody. Podíval se na novinku v aplikaci Záchranka a shrnul, jaký byl rok pro české zbrojaře. V neposlední řadě prozkoumal zabezpečení českých kvantových sítí a informoval o smrti amerických vojáků a tlumočníka v Sýrii.

Výběr redakce

Význam Donbasu pro Rusko řešila Zóna ČT24

Význam Donbasu pro Rusko řešila Zóna ČT24

před 7 mminutami
Policie v Bavorsku zadržela pět podezřelých z plánování útoku na vánoční trh

Policie v Bavorsku zadržela pět podezřelých z plánování útoku na vánoční trh

včeraAktualizovánopřed 11 mminutami
Po střelbě na Brownově univerzitě v USA zemřeli nejméně dva lidé

Po střelbě na Brownově univerzitě v USA zemřeli nejméně dva lidé

00:15Aktualizovánopřed 16 mminutami
Obce podporují mladé rodiny. Za novorozence nabízí rodičům i deset tisíc korun

Obce podporují mladé rodiny. Za novorozence nabízí rodičům i deset tisíc korun

před 40 mminutami
Zlomek lidí z pohyblivého domu v Chomutově smí domů

Zlomek lidí z pohyblivého domu v Chomutově smí domů

před 1 hhodinou
Erozní vyhláška má řešit i vítr, Motoristé plánují změny

Erozní vyhláška má řešit i vítr, Motoristé plánují změny

před 1 hhodinou
Zubní ošetření v celkové narkóze bude díky novému projektu dostupnější

Zubní ošetření v celkové narkóze bude díky novému projektu dostupnější

před 1 hhodinou
Islámský stát zabil v Sýrii dva americké vojáky a tlumočníka. Trump slíbil odvetu

Islámský stát zabil v Sýrii dva americké vojáky a tlumočníka. Trump slíbil odvetu

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Význam Donbasu pro Rusko řešila Zóna ČT24

Spojené státy plánují v Donbasu vytvoření demilitarizované „svobodné ekonomické zóny“ mezi ruskými a ukrajinskými vojsky. Američany navrhovaný kompromis má spočívat v tom, že se ukrajinské síly stáhnou z části Doněcké oblasti, kterou dosud kontrolují, ale ruská vojska na toto území nevstoupí. Kdo by ho měl spravovat, zatím není jasné. Podle šéfa Bílého domu Donalda Trumpa bude plán složitý, ale bude dobře fungovat. Významem oblasti se zabývala Zóna ČT24.
před 7 mminutami

Policie v Bavorsku zadržela pět podezřelých z plánování útoku na vánoční trh

Pro podezření z plánování útoku pomocí automobilu na vánoční trh v oblasti města Dingolfing v Dolním Bavorsku zatkla německá policie pět mužů. Policisté mají podezření na islamistický motiv chystaného činu. Informovala o tom v sobotu večer agentura DPA s odvoláním na generální prokuraturu v Mnichově. O případu píše také deník Bild.
včeraAktualizovánopřed 11 mminutami

Po střelbě na Brownově univerzitě v USA zemřeli nejméně dva lidé

Nejméně dva studenti zemřeli po sobotní střelbě na Brownově univerzitě ve státě Rhode Island na severovýchodě Spojených států. Dalších devět lidí utrpělo zranění, většina je ve stabilizovaném stavu, informovaly pode médií úřady. Po střelci, který je více než osm hodin po činu stále na útěku, pátrají na čtyři stovky policistů. Někteří studenti médiím popsali, jak se v budově školy skrývali i několik hodin.
00:15Aktualizovánopřed 16 mminutami

Karl Bushby jde kolem světa už čtvrt století a čeká, že dostane pěstí

Na cestě domů je přes čtvrt století. Bývalý výsadkář Karl Bushby vyšel v roce 1998 z Chile s cílem dojít domů do britského města Hull. Pěšky. Svůj životní příběh odvyprávěl v Hyde Parku Civilizace.
před 10 hhodinami

Islámský stát zabil v Sýrii dva americké vojáky a tlumočníka. Trump slíbil odvetu

Při útoku na vojenský konvoj v Sýrii zahynuli dva američtí vojáci a americký civilní tlumočník. Píše to agentura Reuters. Podle mluvčího Pentagonu Seana Parnella útok provedl takzvaný Islámský stát (IS). Útočníka podle amerického ministra obrany Peta Hegsetha zabily spojenecké bezpečnostní složky. Šéf Bílého domu Donald Trump slíbil odvetu.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Súdán hlásí mrtvé po útoku na sídlo OSN

Při vzdušném úderu na sídlo OSN v súdánském městě Kadugli zahynulo šest vojáků mírové mise z Bangladéše. Píše to agentura AFP s odvoláním na misi UNISFA. Súdánská armáda z útoku obvinila polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF), které hlavní město státu Jižní Kordofán již rok a půl obléhají.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Babiš: Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny

Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny, Česko nebude za nic ručit, řekl designovaný premiér Andrej Babiš (ANO). Strany končící vlády výrok označily za ostudu i nebezpečný obrat zahraniční politiky. Finančními potřebami Kyjeva v letech 2026 a 2027 se bude zabývat summit EU, který začne příští čtvrtek. Komise pro jednání navrhla dvě možnosti, první je půjčka od Unie, druhou reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Běloruský režim propustil Bjaljackého a Kalesnikavovou

Běloruská opoziční politička Maryja Kalesnikavová a nositel Nobelovy ceny za mír Ales Bjaljacki jsou na svobodě, uvedl opoziční server Naša Niva poté, co administrativa diktátora Alexandra Lukašenka oznámila omilostnění 123 vězňů. Rozsáhlá amnestie následuje po jednání amerického zmocněnce Johna Coalea v Minsku.
před 16 hhodinami
Načítání...